°æ¾å¿¿±û¡Ö¤Ò¤È¤êÎ¹¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ä¡¡ÇË¶É¡©¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍò¡¦¾¾ËÜ½á¤È¤ÎÃç
¡¡°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ä¡£½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÂç¥³¥áÁûÆ°¡×¡ÊËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡¢£²£°£²£±Ç¯£±·î£¸ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï£±£¹£±£¸Ç¯¡ÊÂçÀµ£·Ç¯¡Ë¤Ë¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤µù»ÕÄ®¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¤ª¤«¤«¡Ê½÷Ë¼¡Ë¡×¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â±¿Æ°¡ÖÊÆÁûÆ°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¡££±£°£²Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÊÆÁûÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ÔÌ±±¿Æ°¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾±º¤¤¤ÈÌò¤ò±é¤¸¤¿¡££³¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Á¡¢¹Á¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¤ª¤«¤«¡×¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤ò°æ¾å¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÆ¯¤¼Ô¤À¤È¡£ÊÆÉ¶¤òÃ´¤®¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¡£¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃæ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¡Ö²æËý¤Ç¤¤ó¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë°æ¾å¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¡£²æËý¤Ç¤¤ó¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥³¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡¢Î¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï·ëº§¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íò¤Ç¤ÏÆóµÜ¤¬²ò»¶Á°¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¾¾½á¤â¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡Ö¤Ò¤È¤êÎ¹¡×È¯¸À¤Ï²¿¤«¤ÎàÆ÷¤ï¤»á¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°æ¾å¡õ¾¾½á¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£