20人超の若手声優軍団が4時間“CMなし”TV生放送
フジテレビは2021年1月23日24時から、2020年に活躍した若手声優たちが集結する、4時間ぶっ通しの“CMなし”生放送「オールナイト声優フジｰALLNIGHT SAY YOU FUJIｰ」を、フジテレビTWO ドラマ・アニメ、およびインターネットチャンネル・フジテレビTWOsmartで同時配信する。
この番組には、2020年に「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」「アイドルマスター SideM」「あんさんぶるスターズ!!」など数々の話題の作品で活躍した“声優オールナイターズ”と呼ばれる人気若手声優陣が集結。
MCは、若手声優のよき先輩として番組をまとめあげる人気声優・森久保祥太郎（『NARUTO』『弱虫ペダル』『鬼滅の刃』など）。声優としても、アーティストとしても活躍しながら、何よりフジテレビのCS放送・フジテレビONE/TWO/NEXTの番宣スポットのナレーションを長年務めている。そんな森久保パイセンの熱い仕切りによる、4時間ぶっ通し、CMなしの完全生放送だ。
番組では、2020年の声優界、出演者の身の回りで起こった出来事を振り返るニュース企画、ダミーヘッドマイクを使った大喜利企画、声優オールナイターズが歌う深夜のカラオケ企画など「バラエティ×声優」な内容盛りだくさんになる予定。
同番組について森久保は「なんと！？CM無しの4時間生放送ですと！？分かりました、やったりましょう！！業界の未来を背負うであろう若手達と賑やかにお届けします！」と意気込みを語っている。
☆声優オールナイターズ（現状21名）50音順
阿座上洋平（『あんさんぶるスターズ!!』天城燐音役など）
伊東健人（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』観音坂独歩役など）
岩崎諒太（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』白膠木簓役など）
菊池勇成（『アイドルマスター SideM』蒼井悠介役など）
小林大紀（『アイドルマスター SideM』水嶋咲役など）
子安光樹（『メギド72』タナトス役など）
榊原優希（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』四十物十四役など）
汐谷文康（『アイドルマスター SideM』北村想楽役など）
高塚智人（『アイドルマスター SideM』渡辺みのり役など）
仲村宗悟（『アイドルマスター SideM』天道輝役など）
新田杏樹（『あんさんぶるスターズ!!』仙石忍役など）
野津山幸宏（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』有栖川帝統役など）
濱健人（『アイドルマスター SideM』木村龍役など）
葉山翔太（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』波羅夷空却役など）
坂泰斗（『魔術士オーフェンはぐれ旅』ハーティア役など）
帆世雄一（『あんさんぶるスターズ!!』守沢千秋役など）
増元拓也（『アイドルマスター SideM』信玄誠司役など）
山口智広（『あんさんぶるスターズ!!』椎名ニキ役など）
山谷祥生（『アイドルマスター SideM』蒼井享介役など）
ランズベリー・アーサー（『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』フェリクス・ルイ＝クロード・モンドール役など）
渡辺紘（『アイドルマスター SideM』榊夏来役など）
この番組には、2020年に「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」「アイドルマスター SideM」「あんさんぶるスターズ!!」など数々の話題の作品で活躍した“声優オールナイターズ”と呼ばれる人気若手声優陣が集結。
MCは、若手声優のよき先輩として番組をまとめあげる人気声優・森久保祥太郎（『NARUTO』『弱虫ペダル』『鬼滅の刃』など）。声優としても、アーティストとしても活躍しながら、何よりフジテレビのCS放送・フジテレビONE/TWO/NEXTの番宣スポットのナレーションを長年務めている。そんな森久保パイセンの熱い仕切りによる、4時間ぶっ通し、CMなしの完全生放送だ。
番組では、2020年の声優界、出演者の身の回りで起こった出来事を振り返るニュース企画、ダミーヘッドマイクを使った大喜利企画、声優オールナイターズが歌う深夜のカラオケ企画など「バラエティ×声優」な内容盛りだくさんになる予定。
同番組について森久保は「なんと！？CM無しの4時間生放送ですと！？分かりました、やったりましょう！！業界の未来を背負うであろう若手達と賑やかにお届けします！」と意気込みを語っている。
☆声優オールナイターズ（現状21名）50音順
阿座上洋平（『あんさんぶるスターズ!!』天城燐音役など）
伊東健人（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』観音坂独歩役など）
岩崎諒太（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』白膠木簓役など）
菊池勇成（『アイドルマスター SideM』蒼井悠介役など）
小林大紀（『アイドルマスター SideM』水嶋咲役など）
子安光樹（『メギド72』タナトス役など）
榊原優希（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』四十物十四役など）
汐谷文康（『アイドルマスター SideM』北村想楽役など）
高塚智人（『アイドルマスター SideM』渡辺みのり役など）
仲村宗悟（『アイドルマスター SideM』天道輝役など）
新田杏樹（『あんさんぶるスターズ!!』仙石忍役など）
野津山幸宏（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』有栖川帝統役など）
濱健人（『アイドルマスター SideM』木村龍役など）
葉山翔太（『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』波羅夷空却役など）
坂泰斗（『魔術士オーフェンはぐれ旅』ハーティア役など）
帆世雄一（『あんさんぶるスターズ!!』守沢千秋役など）
増元拓也（『アイドルマスター SideM』信玄誠司役など）
山口智広（『あんさんぶるスターズ!!』椎名ニキ役など）
山谷祥生（『アイドルマスター SideM』蒼井享介役など）
ランズベリー・アーサー（『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』フェリクス・ルイ＝クロード・モンドール役など）
渡辺紘（『アイドルマスター SideM』榊夏来役など）