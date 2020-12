新型コロナウイルスのパンデミックが続くなか、イギリス王室のメンバーは今年、大半の公務を単独で行ってきた。そして、今年も終わりに近づくいま、エリザベス女王は今後の王室の活動について、新たな方針を明確にしたもよう。

王室はこれまでも、「ファーム(事務所、会社)」と呼ばれてきた。ただ、来年以降は新たな活動方針のもと、女王が選んだ8人からなる“新たなファーム”として、公務を行っていくことになりそう。

『サン』紙によると、エリザベス女王は「“信頼されている”ように見えなければならない」という基準に従い、一緒に公務を行う高位メンバーを決定したそう。

そのメンバー8人に含まれているのは、孫のウィリアム王子とその妻のキャサリン妃、チャールズ皇太子とカミラ夫人、三男のエドワード王子とソフィー妃、長女のアン王女、そしてもちろん、女王ご自身。

一方、メンバーリストから外れたのは、次男アンドルー王子と娘たち(ユージェニー王女とベアトリス王女)、すでに公務から引退している女王の夫フィリップ殿下、そして王室を離脱し、現在はアメリカ在住のヘンリー王子とメーガン妃。

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

8人からなる新たなファームのメンバーが初めて揃って公の場に登場したのは、ウィリアム王子とキャサリン妃が王室専用列車で各地を訪れた旅の最終日。『サン』紙によると、女王がパンデミックの発生以降、滞在しているウィンザー城の中庭にこの8人を集めることは、女王ご自身の発案だったそう。

また、王室筋は『ミラー』紙に対し、一家はメンバーそれぞれが重要と考える問題への関心を高めるため、またお互いと英国を同時にサポートするため、協力して活動していくことを検討中だと明らかにしている。

すでに来年以降に向けて計画を立てており、可能になればすぐにでも、パンデミックで失われた時間を取り戻すため、総力を挙げて活動していくことになるとのこと。

来年はパンデミックが収束し、ロイヤルメンバーが揃って公の場に登場する機会が増えることを願いたい。

Photo: Getty Images Courtesy of Kensington Royal via Instagram From COSMOPOLITAN