「ザ ストリングス表参道」の1階「ZelkovA Cake Boutique（ぜるこう"ぁ けーき ぶてぃっく）」では、クリスマスケーキの予約を受付中。

今年は、“JOY（ジョイ）”をテーマにした、3種のクリスマスケーキが登場！ クリスマスの準備のワクワク感と、サンタさんからの思いがけないサプライズに笑顔がこぼれる…そんな思い出を閉じ込めたケーキたちに注目です。



クリスマスホワイトチョコレートムース

「クリスマスホワイトチョコレートムース」8000円 ※およそ 20cm×20cm×6cm

数量限定の「クリスマスホワイトチョコレートムース」は、“サンタが街にやってきた”シーンをイメージしたクリスマスケーキ。

雪のようにふんわりとしたホワイトチョコレートムースに包まれた、もこもこかわいいビジュアルが目を引きます。白を基調としたビジュアルとは裏腹に、スポンジはチョコレート。「TWG Tea」のバニラブルボンティーの風味を加えたクレームブリュレと甘酸っぱいブラックベリーのジュレも重ねられ、ひと口で多彩な味わいを楽しめますよ。



クリスマス苺ショートケーキ

「クリスマス苺ショートケーキ」4800円 ※4号（12cm）、アイシングクッキーは別添え

「クリスマス苺ショートケーキ」は、心弾む“クリスマスパーティーの準備”をイメージした、「ザ ストリングス表参道」で人気の上質な苺ショートケーキ。

スポンジにイチゴのシロップを染み込ませることで、ほどよい甘さとしっとり感に。軽やかな食感と味わいにこだわったクリームとの相性も◎。

アイシングクッキーは別添えで用意されているので、家族や友人と一緒にデコレ―ションすれば、特別なクリスマスをさらに彩る体験ができそうです！



クリスマスサプライズギフトケーキ

「クリスマスサプライズギフトケーキ」5300円 ※4号（12cm）

「クリスマスサプライズギフトケーキ」は、“サンタからの思いがけないサプライズ”をイメージした、遊び心あふれるギフトケーキ。

赤と白を基調としたチョコレートデコレーションが華やかさを演出するだけでなく、ベリーやプレゼントのオーナメントもあしらうことで、クリスマスの高揚感が存分に表現されています。

何より驚きなのは、ケーキをカットすると出てくるカラフルなチョコレート！ クリスマスのパーティー感にぴったりな、遊び心あふれる仕掛けです。

心躍るクリスマスに、洗練された味わいと遊び心が響き合う「ザ ストリングス表参道」のクリスマスケーキ。こだわりのケーキで、今年のクリスマスをさらにスペシャルにしちゃいましょう！



■ザ ストリングス 表参道 クリスマスJOYケーキ概要

住所：東京都港区北青山3-6-8

TEL：03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

場所：Cafe & Dining ZelkovA（かふぇ あんど だいにんぐ ぜるこう"ぁ）／ザ ストリングス 表参道 1F

予約期間：受付中〜2025年12月16日（火）

受取期間：2025年12月21日（日）〜12月25日（木）



▶▶「クリスマスケーキ」の記事一覧はこちらから！



Text：望月千愛



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更、消費税率変更に伴う金額の改定などが発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

