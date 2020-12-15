「ノマドランド」がボストン映画批評家協会賞で作品賞ほか最多3冠
第41回ボストン映画批評家協会賞の受賞結果が12月13日（現地時間）に発表され、クロエ・ジャオ監督の「ノマドランド」が作品賞、監督賞、撮影賞（ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ）の最多3冠を獲得した。
同作は、「スリー・ビルボード」のオスカー女優フランシス・マクドーマンドが主演し、アメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を、大自然の映像美とともに描いたロードムービー。第77回ベネチア国際映画祭の金獅子賞、第45回トロント国際映画祭の最高賞である観客賞に輝くなど、2020年の賞レースをけん引する存在だ。
主演男優賞は、「The Father（原題）」で認知症の主人公を演じたアンソニー・ホプキンスが獲得。主演女優賞は、第70回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した「Never Rarely Sometimes Always（原題）」（エリザ・ヒットマン監督）で、望まない妊娠に悩む少女に扮した21歳のシドニー・フラニガンが受賞した。そのほか、「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」のポール・レイシーが助演男優賞、「Minari（原題）」のユン・ヨジョンが助演女優賞を受賞した。
第41回ボストン映画批評家協会賞の受賞結果は以下の通り。
▼作品賞 「ノマドランド」
▼主演男優賞 アンソニー・ホプキンス「The Father（原題）」
▼主演女優賞 シドニー・フラニガン「Never Rarely Sometimes Always（原題）」
▼助演男優賞 ポール・レイシー「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」
▼助演女優賞 ユン・ヨジョン「Minari（原題）」
▼監督賞 クロエ・ジャオ「ノマドランド」
▼脚本賞 チャーリー・カウフマン「もう終わりにしよう。」
▼撮影賞 ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ「ノマドランド」
▼外国語映画賞 「ラ・ヨローナ 彷徨う女」
▼ドキュメンタリー賞 「Collective（原題）」
▼アニメーション映画賞 「The Wolf House（原題）」
▼編集賞 ロバート・フレイゼン「もう終わりにしよう。」
▼新人監督賞 フロリアン・ゼレール「The Father（原題）」
▼アンサンブル・キャスト賞 「Ma Rainey’s Black Bottom（原題）」
▼音楽賞 エミール・モセリ「Minari（原題）」