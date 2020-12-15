「ノマドランド」 (C)2020 20th Century Studios. All rights reserved.

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　第41回ボストン映画批評家協会賞の受賞結果が12月13日（現地時間）に発表され、クロエ・ジャオ監督の「ノマドランド」が作品賞、監督賞、撮影賞（ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ）の最多3冠を獲得した。

　同作は、「スリー・ビルボード」のオスカー女優フランシス・マクドーマンドが主演し、アメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を、大自然の映像美とともに描いたロードムービー。第77回ベネチア国際映画祭の金獅子賞、第45回トロント国際映画祭の最高賞である観客賞に輝くなど、2020年の賞レースをけん引する存在だ。

　主演男優賞は、「The Father（原題）」で認知症の主人公を演じたアンソニー・ホプキンスが獲得。主演女優賞は、第70回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した「Never Rarely Sometimes Always（原題）」（エリザ・ヒットマン監督）で、望まない妊娠に悩む少女に扮した21歳のシドニー・フラニガンが受賞した。そのほか、「サウンド・オブ・メタル　聞こえるということ」のポール・レイシーが助演男優賞、「Minari（原題）」のユン・ヨジョンが助演女優賞を受賞した。
第41回ボストン映画批評家協会賞の受賞結果は以下の通り。

▼作品賞　「ノマドランド」

▼主演男優賞　アンソニー・ホプキンス「The Father（原題）」

▼主演女優賞　シドニー・フラニガン「Never Rarely Sometimes Always（原題）」

▼助演男優賞　ポール・レイシー「サウンド・オブ・メタル　聞こえるということ」

▼助演女優賞　ユン・ヨジョン「Minari（原題）」

▼監督賞　クロエ・ジャオ「ノマドランド」

▼脚本賞　チャーリー・カウフマン「もう終わりにしよう。」

▼撮影賞　ジョシュア・ジェームズ・リチャーズ「ノマドランド」

▼外国語映画賞　「ラ・ヨローナ　彷徨う女」

▼ドキュメンタリー賞　「Collective（原題）」

▼アニメーション映画賞　「The Wolf House（原題）」

▼編集賞　ロバート・フレイゼン「もう終わりにしよう。」

▼新人監督賞　フロリアン・ゼレール「The Father（原題）」

▼アンサンブル・キャスト賞　「Ma Rainey’s Black Bottom（原題）」

▼音楽賞　エミール・モセリ「Minari（原題）」