全国映画動員ランキング発表!(12/12-12/13)

興行通信社が全国映画動員ランキングを発表。大ヒット中の『鬼滅の刃』は公開9週目に入りました。新作では大泉洋主演の『新解釈・三國志』や、三浦春馬の主演映画『天外者』などがランクインしました。

10位『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』

中国で大ヒットした『羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)』は、先週と変わらず10位に。

本作は2011年に動画サイトに投稿され人気を博し、その後、劇場版が制作され、中国国内で興行収入約49億円を記録した話題作です。

日本では2019年に字幕版が公開されており、今回はアニプレックスの制作で日本語吹替版が公開されました。声の出演は、花澤香菜、宮野真守、櫻井孝宏ら。

人間たちの開拓によって、森の中にあった家を破壊されてしまった猫の妖精・羅小黒“ロシャオヘイ”。すみかを失った羅小黒は、それ以来あちこちを放浪することとなった。やがて羅小黒は、人間の無限と出会い、人間や人間社会について学び信頼関係を築いていく。

9位『魔女がいっぱい』

アン・ハサウェイがおしゃれで邪悪な大魔女を演じる『魔女がいっぱい』は先週6位から9位に。

『チャーリーとチョコレート工場』の原作者ロアルド・ダールによる人気作を、アン・ハサウェイ主演で実写化したファンタジーです。

人間にこっそり悪さを働く魔女たちと、その正体を知ってしまった少年が遭遇する不思議な出会いと冒険ドラマが描かれます。

ロバート・ゼメキス監督のほか、ギレルモ・デル・トロ、アルフォンソ・キュアロンら豪華製作陣が集結。共演はオクタヴィア・スペンサー、スタンリー・トゥッチ、ジャジル・ブルーノら。

60年代のある冬、豪華ホテルに人目を引く美しい女性たちが現れる。しかし、その正体は人間に邪悪な魔法をかける“グランド・ウィッチ”率いる魔女たちだった。彼女たちはとある計画を目論んでいたが、ひとりの少年が偶然魔女の集会でその計画を知ってしまう。

8位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』

来年1月23日に公開予定の完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に合わせて『序』に続いて公開された『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』は、初登場8位に。

人気キャラクターのアスカとその乗機・エヴァンゲリヲン2号機、そして新エヴァンゲリヲンがついに登場。驚愕のニューストーリー、ニュービジュアルで観る者を未体験ゾーンへと誘い込みます。

汎用ヒト型決戦兵器エヴァンゲリオンに乗ることで、自ら戦うことを選んだ碇シンジ。さらにアスカがエヴァンゲリオン2号機に乗って参戦。謎の生命体“使徒”とエヴァシリーズの戦いは新パイロットの参加で、さらに激しさを増す。

7位『サイレント・トーキョー』

佐藤浩市、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也ら豪華キャストが出演する『サイレント・トーキョー』は先週5位から7位に。

原作は、TVドラマ『アンフェア』シリーズで知られる秦建日子が2016年に発表したクライムサスペンスです。

クリスマス・イブの東京を舞台に、突如勃発した連続爆破テロ事件に巻き込まれていくさまざまな人々の姿が描かれます。監督は『SP警視庁警備部警護課第四係』シリーズの波多野貴文。

クリスマス・イブの東京。テロの容疑がかかる朝比奈仁が爆破テロの犯行声明を出す。これを受け、刑事の世田と泉は犯人の行方を追う。爆破予告時間が迫ると、犯行現場に指定された渋谷のスクランブル交差点には物見遊山の人々が殺到。すると実際に爆破が起き……

6位『劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram』

大人気スマホゲーム『FGO』の劇場アニメは先週4位から6位に。

全世界で5000万ダウンロードを突破した人気ゲーム『Fate/Grand Order』初の劇場版アニメです。ユーザー間で人気の高いエピソード“第六特異点”を、ゲームとは異なる視点で描きます。主人公のベディヴィエール役に宮野真守、共演に島崎信長、高橋李依ら。Production I.Gが製作を務めました。

騎士ベディヴィエールが長旅の果てに辿り着いたのは、西暦1273年のエルサレム。そこは円卓の騎士、太陽王オジマンディアス、山の民が争っていた。そして、聖都を目指すベディヴィエールの前に、人類最後のマスター藤丸立香とマシュ・キリエライトが現れ……

5位『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』

『滝沢歌舞伎』は先週3位から5位に。公開2週目の本作、累計は興収10億円を突破しています。

2006年3月に『滝沢演舞城』として上演されて以来、18年6月までに通算705公演を数えた滝沢秀明主演の『滝沢歌舞伎』を映画化。2019年からは滝沢が演出を手掛け、Snow Manがメインキャストを務める『滝沢歌舞伎ZERO』へと進化を遂げました。

舞台で繰り広げるアクションやダンス、ロケ収録による映像を融合させながら、新橋演舞場で開催した無観客公演をスクリーンで楽しめます。

4位『天外者』

三浦春馬主演で伝説の実業家・五代友厚の半生描く『天外者(てんがらもん)』は初登場4位にランクイン。

幕末から明治初期、現在の商都大阪の基礎を作り上げ、“東の渋沢栄一、西の五代友厚”と称された五代友厚の人生を、『利休にたずねよ』『海難1890』の脚本・小松江里子と監督・田中光敏の名タッグが描きます。共演は三浦翔平、西川貴教、森永悠希ほか。

江戸時代末期、日本はペリー来航に大きく揺れていた。そんな中、後に五代友厚となる五代才助は敏感にも新たな時代の到来を察知していた。そして、多くの侍に狙われ、国内の内輪揉めよりも世界に目を向けていた。そんなある日、才助は遊女のはると出会い……

3位『STAND BY ME ドラえもん2』

『STAND BY ME ドラえもん2』は先週2位から3位に。公開4週目に入り累計は興収17億円を突破しています。

原作漫画でも名作として名高い“おばあちゃんのおもいで”をベースにオリジナル要素を加えて再構築し、さらに前作で描かれた、のび太としずかの結婚をめぐる物語の続きも描かれます。監督は前作に引き続き、山崎貴と八木竜一。

ある日、ドラえもんとのび太は、今は亡きおばあちゃんが繕ってくれたくまのぬいぐるみを見つける。のび太はおばあちゃんに会いたくなり、タイムマシンで過去に。そこでおばあちゃんに、のび太のお嫁さんを見たい、と言われたのび太とドラえもんは未来へ飛ぶ。

2位『新解釈・三國志』

『三國志』を“新たな解釈”で描く完全オリジナル映画『新解釈・三國志』は初登場3位に。

土日2日間では動員42万3000人、興収5億9300万円を記録。また初日から3日間の累計は動員55万人、興収7億7000万円をあげるヒットスタートを切りました。

福田雄一が脚本・監督を務める本作には、主演の大泉洋をはじめ、賀来賢人、橋本環奈、ムロツヨシら福田組オールスターキャストが集結。さらにストーリーテラーとして作品を盛り上げる語り部役を西田敏行。主題歌は福山雅治が担当しています。

今から1800年前、中国統一に燃える魏・蜀・呉の三国が戦いを繰り広げていた。怯える民のために立ち上がったのは、のちに英雄と讃えられる蜀の劉備。彼は呉と手を組み、3万の軍を率いて圧倒的な兵力差のある80万の魏軍と“赤壁の戦い”を繰り広げる。

1位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

『鬼滅の刃』は、土日2日間で動員65万5000人、興収9億3900万円をあげて9週連続首位に。

12日(土)から第3弾の入場者特典“来場御礼スペシャルブック”の配布が行われた効果で、前週比は動員41%、興収43%アップの好調ぶり。

さらに12月26日(土)からは全国82館でMX4D、4DXの上映もスタート。それに合わせて入場者特典第4弾“無限列車切符風アクリルキーホルダー”の配布も発表されており、さらなる動員増が見込まれます。

公開59日間の累計は動員2253万人、興収302億円を突破しており、歴代興収1位の『千と千尋の神隠し』(308億円)に迫りつつあります。

アニメ最終話に続く舞台“無限列車”で繰り広げられる炭治郎やその仲間たちと鬼の攻防戦を描く本作。TVアニメ版から続投の花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、平川大輔ら豪華声優陣が出演。監督も引き続き、外崎春雄が務めています。

蝶屋敷での修業を終えた炭治郎、善逸、伊之助。彼ら一行は禰豆子を連れ、短期間に40人以上が行方不明になっているという“無限列車”に到着する。そこで、鬼殺隊最強の剣士“柱”のひとり煉獄杏寿郎と合流した炭治郎らは、無限列車に巣くう鬼に立ち向かう。

今週末は『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』『電車を止めるな!〜のろいの6.4km〜』『日本独立』『ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!』『約束のネバーランド』『私をくいとめて』『ワンダーウーマン 1984』などが封切られます。