デレク・プルー・ジュニア君は、カナダのアルバータ州に暮らす8歳の男の子。彼は今月初め、きょうだいと一緒にホテルのプールで泳いでいたとき、ある驚きの光景を目にしたそう。

それは、プールデッキに現れた彼の父、デレク・プルー・シニアさんの姿。プルー・シニアさんの体には、胸から脇腹にかけて、大きなアザのタトゥーが入っていたのだとか!

実は、デレク君の体には生まれつき大きなアザがあり、家族とプールへ行くたびに「Tシャツを着て泳ぎたい」と言う彼を見て、プルー・シニアさんは息子の悩みに気がついたそうです。

「息子がアザのことで人目を気にしているのを知っていたから、プールでの彼の行動を見て、タトゥーを入れようと思ったんです。そうすれば、息子は一人ぼっちじゃなくなりますから」と、<CBC News>に語ったプルー・シニアさん。

とはいえ、いざやってみると、その工程はとてつもなく大変だったそう。痛いのはもちろん、想像以上に膨大な時間がかかったのだとか。

「最初にお店に行った日のことを覚えています。台に寝転がって3〜4時間経った頃に、『そろそろ完成するかな?』って聞いたら、『輪郭部分はもうすぐ完成しますよ』って言われて…。完成までにどれほどの時間がかかるか、事前に知らなくて良かったと思いました」

結局、作業にかかった時間はおよそ30時間。完成までには、トータルで8週間もの期間を要したそう!

