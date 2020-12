12月12〜13日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、週末土日動員65万5000人、興収9億3900万円をあげ、公開から9週連続で首位に輝いた。先週末から入場者特典第3弾の配布も始まったこともあるが、前週比で動員41%、興収43%アップするなど、勢いはとどまるところを知らない。累計では動員2253万人、興収302億円を突破しており、今週中に歴代1位の『千と千尋の神隠し』の308億円を超えることはほぼ間違いないだろう。2位は、ヒットメーカーの福田雄一監督が手掛けた『新解釈・三國志』が、初週土日動員42万3000人、興収5億9300万円を記録し初登場。公開から3日間の累計では動員55万人、興収7億7000万円を超え、大ヒットスタートを切った。公開4週目を迎えた『STAND BY ME ドラえもん 2』はワンランクダウンの3位。累計興収は17億円を突破した。4位は、明治初期、商業都市大阪の礎を作った古代友厚と、その仲間たちの熱き人生に迫った故・三浦春馬さん主演映画『天外者』が初登場した。その他、公開2週目の5位『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が累計興収10億円を突破。来年1月に公開予定の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に合わせ、『:序』に続いて公開された『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』が8位にランクインした。12月12日〜12月13日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第2位:『新解釈・三國志』第3位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第4位:『天外者』第5位:『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』第6位:『劇場版 Fate/Grand Order ‐神聖円卓領域キャメロット‐ 前編 Wandering; Agateram』第7位:『サイレント・トーキョー』第8位:『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』第9位:『魔女がいっぱい』第10位:『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』