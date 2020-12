新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の一環として、Googleのサンダー・ピチャイCEOが週のうち「リモートワーク2日出勤3日」という勤務形態を2021年9月以降に実施する予定だと同社社員に通達しました。Google CEO email delays return to Sept 2021, no permanent remote workhttps://www.cnbc.com/2020/12/14/google-ceo-email-delays-return-to-sept-2021-no-permanent-remote-work.htmlGoogle pushes return to office to September and will test flexible work week - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/12/14/22175150/google-return-office-september-flexible-work-week-coronavirus-pandemic-sundar-pichaiGoogle delays return to office and eyes 'flexible work week'- NYT | Reutershttps://www.reuters.com/article/health-coronavirus-google-idUSL4N2IU1EO死者数が30万人を突破したアメリカの人口密集地帯の1つであるカリフォルニア州に本社を置くGoogleは2020年3月の段階から北米の全従業員に在宅勤務を要請しており、2021年7月までリモートワークを続ける予定でした。Googleが新型コロナによる社員のリモートワーク期間を2021年まで延長 - GIGAZINE2020年12月14日にピチャイCEOが社内に通達したメールによると、Googleは「2021年7月まで」としていたリモートワークの推奨期間を「2021年9月まで」に延長し、さらにそれ以降もCOVID-19リスクが低いオフィスや顧客担当者・データセンター常駐管理者・ラボ常駐研究者などの例外を除き「週のうちリモートワークは2日、出勤は3日」という勤務形態を試験導入する予定とのこと。週3日の出勤日は予約可能なコラボレーション用スペースや野外スペースなどでの会議を行う「コラボレーションの日」とされ、週2日のリモートワーク日では集中的な作業に専念する日とされます。また、リモートワークを実施している社員とオフィスにいる社員の間におけるコラボレーションの公平性を確保するために、プロ品質の配信を複数の視聴者が見ることができる社内プレゼンテーションブースを設置したり、Google MeetやGoogle Workspaceなどのオンライン作業に使えるツール群を改善したりする予定とのこと。ピチャイCEOはメールの中で、「柔軟な労働モデルが生産性、コラボレーション、幸福度の向上につながるという仮説を検証しています。こうした概念はGoogleの職場哲学の中核を成しており、将来の計画でも中心に置くべきものです。Googleのような規模の大きい企業でリモートワークと出勤を織り交ぜた労働モデルを採用した前例はありませんが、規模の小さな企業が試験的に導入した事例は存在します。私たちは改革の精神とオープンマインドをもってこれらの試験導入を実施し、厳密な結果判定を行います」と述べ、2021年初頭に詳細を通達できる予定だと語りました。