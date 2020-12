「絶対手放せない」

「暖かさが素晴らしい」

「毛布掛けた瞬間から暖かい」

「人間をダメにする。毛布から出る気が無くなる」

そんな口コミで人気のユニクロ「ヒートテック毛布」が2020年12月17日まで、1000円オフの特別価格で販売されています。

「ヒートテック毛布」は、ヒートテックの吸湿発熱、保温機能の原理を活かすことにより、「暖かい、軽い、洗える」を実現。レーヨンの吸湿機能により発熱し、断熱性が高いマイクロアクリルがその暖かい空気を逃がさず、保温機能を発揮します。

毛布を掛けた瞬間のひんやり感を軽減し、心地よさが続くので、寒い時期にはぴったり。洗濯機で簡単に洗えるのもポイントです。

通常、シングルサイズ(200×140cm)は4990円、ダブルサイズ(200×180cm)は5990円ですが、17日までは両サイズとも1000円オフの特別価格で購入できます。

ちなみに「ディズニー ミッキー マウス アート バイ アンディ・ウォーホル」のヒートテック毛布(シングル通常5990円、ダブル通常6990円)も17日までは1000円オフで販売されていますよ。

(C) Disney (C) The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. Courtesy, Ronald Feldman Gallery, New York