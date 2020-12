2021年1月8日に公開されるアニメ映画『銀魂 THE FINAL』より、原作者・空知英秋が原画として制作に参加し、描き下ろした原画カットが公開。この原画カットが2週目と3週目の入場者プレゼント特典となることが発表された。連載を終えた空知が全面協力する最後の映画『銀魂 THE FINAL』。空知描き下ろしの全員集合“卒業ビジュアル”が解禁された際にも大きな話題となったが、さらに今回、本編の原画を描きおろしていることが判明。原画は各シーンの制作の元となる画で、アニメ映画においてなくてはならないもの。空知がどのシーンの原画を描き下ろしたのか、劇場で探してみよう。原画は全4カットで、2種類が公開第2週(1月15日〜)にランダムで、残りの2種類が第3週(1月22日〜)にランダムで配布。公開第1週の<炭治郎&柱>イラストカードに続き、3週連続で入場者プレゼントが企画されることになる。今回解禁された坂田銀時、志村新八、神楽の万事屋3人のイラストを入れた万事屋の原画は第2週に配布され、主要キャスト&監督をはじめとしたスタッフ総勢31名による直筆のメッセージを4枚に振り分けて同封される。最後の映画だからこそ“ほぼ”ここでしか聞けない裏話が記されており、ファン必見のプレゼントになっている。なお、12月19日からオンラインで開催される「ジャンプフェスタ2021 ONLINE」では、ジャンプスタジオ「銀魂タイムズ」として万事屋キャストの3人が映画『銀魂 THE FINAL』の最新情報を届ける。出演に対して、銀時役の杉田智和は、「え? あるの?? 嘘でしょう!? 本当に最後!? それこそ嘘だ!! バット構えて待ってま〜す」とコメント。新八役の阪口大助は「お客さんがいない銀魂ステージのダラダラ感は去年のニコ生で証明済みですから(笑)、今回も気張らず楽しくお送りしたいと思います」、神楽役の釘宮理恵は「今回は少し趣向が変わっていたためか、緊張してしまいました。皆様に楽しんでいただけたら何よりです」と明かしている。アニメ映画『銀魂 THE FINAL』は2021年1月8日より全国公開。