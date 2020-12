▽この記事の要約▽ 飲食店関係者を対象にGo To Eatキャンペーンに関するアンケートを実施 受付終了している「ポイント付与」について約6割が継続を望む 忘年会シーズンに向け、取り組んでいる対策やプランも紹介

9割の飲食店がGo To Eatに参加

Go To Eatに対して肯定的・否定的な意見も

忘年会プランに知恵を絞る飲食店

飲食店向け予約管理システムの開発を行う株式会社TableCheckは、 「Go To Eatキャンペーンに関する飲食店アンケート」 を2020年11月26日~11月30日に実施、結果を公表した。全国の飲食店関係者を対象にアンケートを行い、151の有効回答を得ている。10月1日からはじまった政府の外食需要喚起策Go To Eatキャンペーンへの飲食店の参加状況を確認すると、全体の92%が参加したと回答。さらに、全回答者の78.8%、119人がオンライン飲食予約とプレミアム付食事券の両方に参加したと答えている。Go To Eat・オンライン飲食予約に参加した回答者に対して、早期にポイント付与予約の受付が終了したことについてどう感じるかと聞いたところ、半数以上の64.9%が「もっと継続してほしかった」と回答。Go To Eat参加者に対して、同キャンペーンによる売上への影響を質問したところ、25.9%が前年同時期と比較して100%を超えたと回答、36.7%が前年同期比80%を超えたと回答した。飲食関係者に「Go To Eatキャンペーンに対する意見」を自由記述形式で尋ねたところ、「ようやく客足が伸びてきたので、もっと継続してほしかった。」といった肯定的意見もあれば、「飲食店よりもグルメサイト救済であった。」というような否定的意見も見られた。アンケート番外編では、コロナ禍で迎える忘年会シーズンに向け、飲食関係者に現時点でのアイデアを伺っている。少人数・小皿料理・短時間などのプランの小規模化、店外需要獲得のため宿泊施設やオフィス向けのテイクアウトを用意するなど、各店舗工夫を凝らしていることがわかる。