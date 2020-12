12月20日開催の<ジャンプフェスタ2021 ONLINE>で、『るろうに剣心』シリーズ最新作『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』の主演俳優・佐藤健と大友啓史監督のスペシャル対談が配信されることが決定した。本作は、和月伸宏の漫画『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(集英社ジャンプコミックス刊)を大友監督が実写化した劇場版シリーズ。「最終章」では、原作の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁(新田真剣佑)との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。毎年恒例となっているジャンプのビッグイベント<ジャンプフェスタ>が、今年は史上初となるオンライン形式の<ジャンプフェスタ2021 ONLINE>として開催(12月19日〜20日)。12月20日にジャンプスタジオで行われる「るろうに剣心‐明治剣客浪漫譚・北海道編‐」ステージに、映画『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』主演の佐藤×大友監督のスペシャル対談が配信されることが決定した。第1作『るろうに剣心』(2012)から約10年間に渡って緋村剣心を演じてきた佐藤だが、ジャンプフェスタに参加するのは今回が初。佐藤は「今回初めてジャンプフェスタに参加させて頂き、大変光栄に思います。こうして映画のことをお話する機会がくることで、いよいよ本当に始まるんだなと実感しています。支えてくださった皆様の存在があったから、ここまで辿り着くことができました。最後まで見届けて頂けたら幸いです」と喜びをにじませながらコメント。大友監督は「『るろうに剣心』シリーズは、ファンの方のリアルな声がストレートに伝わってくる作品で、クランクアップしたときも、公開延期を発表したときも、作品を待ってくれている方々の声がパワーとなり、これまで頑張ってくることが出来ました。今回の収録、そして映画を観て、『るろうに剣心』ファンの皆様、ジャンプファンの皆様が楽しんでくれると嬉しいです」とファンに向けて感謝のメッセージを寄せた。当日の本ステージでは、お笑い芸人のガーリィレコード高井が『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』(2014)で最大の敵だった志々雄真実に扮し、『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』やジャンプSQで連載中の「北海道編」について見どころをアピール。佐藤と大友監督の対談パートでは、実写化が決定した当時を振り返ったり、コロナ禍での公開延期を乗り越え遂に世に送り出すことができる想い、最新作についてのエピソードなど語りつくす予定だ。さらに映画の公開を記念して、原作者の和月伸宏から佐藤宛へ向けた熱いメッセージも披露される。<ジャンプフェスタ2021 ONLINE「るろうに剣心‐明治剣客浪漫譚・北海道編‐」ステージ>は、ジャンプスタジオ(オンライン会場)にて12月20日10時30分より配信予定。映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は2021年4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は同年6月4日より全国公開。