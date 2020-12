山崎まさよし、コロナ禍でも音楽のチカラで前進！高校吹奏楽部とクロスオーバーした応援動画を公開

株式会社オーディオテクニカは、コロナ禍でも音のチカラで一緒に前に進むべく「Power of Soundプロジェクト」を本日12月14日に始動。その第1弾として、オフィスオーガスタ所属アーティストである山崎まさよしらが出演する応援動画「Updraft スペシャルMV- 進め。生きる、音で。-」の公開を同日スタートした。新型コロナウィルスはアーティストのみならず、PAスタッフなど音楽シーンに携わる多くの方々に影響を与えた。そうした中、「音のチカラを信じる企業としてできることはないか?」と検討を重ね、「音を届けるオーディオテクニカ」と「音を奏でるオフィスオーガスタ」が手を結び、前述のようにオフィスオーガスタ所属アーティストである山崎まさよしをはじめ、スキマスイッチ、秦基博も出演する応援動画が、この「Updraft スペシャルMV- 進め。生きる、音で。-」だ。公開となった動画には、埼玉県の叡明(えいめい)高等学校吹奏楽部の生徒たちも出演。25周年ツアーが中止となってしまった山崎と、今でも観客の前での演奏ができず発表の場を失っていた叡明高校吹奏楽部。本動画は、アーティストと部活動と立場は違っても、同じように音楽を愛し、音を奏でている2組、それぞれの視点をクロスオーバーさせ、コロナ禍でも自分たちの音を届けるべく前を向いている人々の「今」をポジティブに切り取った内容となっている。使用されている楽曲は、外出自粛期間中に制作された「Updraft」。コロナ禍で音楽を通じてポジティブになってもらいたいという山崎の思いが込められたものだ。そんな楽曲とシンクロするように、山崎はツアーが中止になりながらも配信ライブや次年度に向けて前を向く様子。叡明高校吹奏楽部は部活ができず顔も見られなかった新入生と部員を1つにしたリモート合奏や配信ライブへの挑戦を踏まえて、音にこだわった演奏をしようとオーディオテクニカの機材サポートを受けて、さらに挑戦していく様子が描かれていく。動画の冒頭、山崎は「よもや、こんな状況に世の中が陥るとは思っていなかったので。(25周年ツアーが)最初は延期だったのが、完全に中止っていう…。目的が断たれたので、ギターとか触るのが遠のきましたね」と打ち明ける。それでも山崎は「ツアーは断たれたけど、ネガティブになるのではなくて、音楽で、ポジティブになってもらいたいという欲求はすごく大きくなりました」と続けると、「ストップは、絶対ないと思うんです。我々はたぶん、何かしら前に進んでると思います。僕も一緒に進んでいきましょう!」と話す。自分にとっての「音楽のチカラ」を信じて前に向かって行くすべての人々を応援したい。そんな思いが込められた映像になっている。なお、同プロジェクトの第2弾として、年明けより、発表の機会を失った吹奏楽部の活動を支援するキャンペーンも実施予定。キャンペーンの詳細については年明けに「Power of Soundプロジェクト」の特設ページにて発表するという。「Power of Soundプロジェクト」特設ページURLhttps://www.audio-technica.co.jp/corp/powerofsoundproject/【関連記事】