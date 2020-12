【今週スタートの海外ドラマ】『LAW&ORDER』『エクスパンス』最新シーズンにアガサ・クリスティー作品も！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は本国でも今年放送されたばかりのアガサ・クリスティー原作シリーズが2本に、人気シリーズ『エクスパンス〜巨獣めざめる〜』、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』の最新シーズン、そして日本初配信となる新作も複数スタートと、年末に向けて注目作が揃った。お見逃しなく!

■12月14日(月)

・『タイニー・プリティ・シングス』(Netflix)

シカゴ市内唯一の名門バレエ学校を舞台に、家を離れ、成功か破滅かの瀬戸際で奮闘する若者たちの栄光と転落を追う。次世代スターとして注目されるバレエダンサー達を演じるキャスト陣にも注目!

・『殺人を無罪にする方法』シーズン5(Netflix)

どんな手を使ってでも依頼人を無罪放免に導く敏腕弁護士アナリーズ・キーティングと、彼女の生徒たちが巻き込まれる事件を描く米ABCの人気サスペンスドラマのシーズン5が配信スタート。

■12月16日(水)

・『エクスパンス〜巨獣めざめる〜』シーズン5(Amazon Prime Video)

人類が太陽系の惑星へと居住地を拡大したあと、地球と火星、その他の小惑星による長い冷戦が繰り広げられている世界を描くSFアクション・アドベンチャー。シーズン5では、人類がリングを超え、新たな移住地と繁栄を求めて人類の多くが太陽系を去り始める。さらに、何世紀にもわたって小惑星帯(ベルト)を搾取してきたことの代償が迫りくることに。

・『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』(Huluプレミア)

ディストピア小説の金字塔「すばらしい新世界」を原作にしたSFドラマが日本上陸! 一夫一婦制、プライバシー、通貨、家族、歴史を廃止したユートピアのニュー・ロンドンを舞台に繰り広げられるドラマとは...。出演者には、オールデン・エアエンライク(『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』)、ハリー・ロイド(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ(『ダウントン・アビー』)、デミ・ムーア(『G.I.ジェーン』)、ジョセフ・モーガン(『オリジナルズ』)ら。

■12月18日(金)

・『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』シーズン21(FOXチャンネル)

ニューヨークに蔓延するレイプや性的虐待など、衝撃的な性犯罪をリアルに、そしてセンセーショナルに描く一話完結のクライム・サスペンス。シーズン21では、性犯罪特捜班(SVU)を離れ検事補になることが決まったカリシのためにパーティが開かれる。そんな中、新人女優が動画配信会社のカリスマ社長にレイプされ、すぐに捜査に乗り出すSVUだったが、新任の地区検事事務所主任ハディードは容疑者が大物のため消極的な態度を取る。業を煮やしたSVUは被害者を使いおとり捜査を試みるが、検察上層部の判断で逮捕が見送られてしまう...。

■12月20日(日)

・『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』(AXNミステリー)

英BBCが今年2月に放送したばかりのアガサ・クリスティー原作の最新作。クリスティー作品の中では珍しくオカルト的な要素がある「蒼ざめた馬」を、脚本家サラ・フェルプスが大胆に脚色した本作。主演は、『女王ヴィクトリア 愛に生きる』のルーファス・シーウェルが務める。

・『そして誰もいなくなった フランス版』(AXNミステリー)

クリスティーの代表作である傑作ミステリーを、フレンチ・ホラーの鬼才パスカル・ロジェ(『MOTHER マザー』『マーターズ』)が今年映像化した最新作。舞台をカリブ海の"悪魔島"と呼ばれる孤島に置き換え、現代風に大胆にアレンジ。謎の孤島に集められた見ず知らずの男女10人が、一人、また一人と消えていく...!

