現地時間10日、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、ウォルト・ディズニー・カンパニーの投資家向け発表会にてマーベル新作ラインナップを一挙発表! 今週は、新たに発表された映画・ドラマシリーズや、すでに発表済みの作品に関する新情報を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

『ファンタスティック・フォー』新作映画が正式発表!

ディズニーによるフォックス買収で、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)入りが可能になっていたヒーローチーム、ファンタスティック・フォーの新作映画が正式発表。あわせて、トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズのジョン・ワッツ監督がメガホンを取ることも明らかになりました。

2代目アイアンマンも!Disney+新作ドラマ・短編・特別企画が一挙発表

動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」向けの新作ドラマシリーズも一挙発表に。アイアンマン=トニー・スタークの後継者となる15歳の黒人少女リリ・ウィリアムズが主人公の「アイアンハート(原題) / Ironheart」、ウォーマシン(ドン・チードル)が登場する「アーマー・ウォーズ(原題) / Armor Wars」、スクラル人の地球侵略を描いたコミックをドラマ化する「シークレット・インベージョン(原題) / Secret Invasion」といった作品がラインナップに加わっています。また、ジェームズ・ガン監督が手掛ける『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ホリデー・スペシャルや、ベビー・グルートが主役の短編シリーズ「アイ・アム・グルート(原題) / I Am Groot」の製作も決まっています。

2021年前半に3本!ドラマシリーズの配信時期が明らかに

発表会では、製作中の「Disney+」向け実写ドラマシリーズの配信日や配信時期も判明。「ワンダヴィジョン」(2021年1月15日日米同時配信)から始まり、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021年3月19日日米同時配信)、「ロキ」(2021年5月日米同時配信)と来年前半だけで3本が配信されるほか、ケイト・ビショップ役でヘイリー・スタインフェルドの出演が決まった「ホークアイ(原題) / Hawkeye」と、MCU初のムスリム女性ヒーローを描く「ミズ・マーベル(原題) / Ms. Marvel」が2021年後半に配信予定となっています。

さらに、来年夏にはMCU初のアニメーションシリーズ「ホワット・イフ…?(原題) / What If…?」も登場予定。配信時期が明かされなかったものの、マーク・ラファロ(ハルク役)やティム・ロス(アボミネーション役)が出演する「シー・ハルク(原題) / She-Hulk」や、月の神から特殊な力を授かったヒーローを描く「ムーンナイト(原題) / Moon Knight」も控えています。

『マイティ・ソー』第4弾の悪役が正式決定!MCU映画の新情報

MCU映画に関する新情報も大量! 『アントマン』シリーズ第3弾が、『アントマン・アンド・ザ・ワスプ:クワントゥメニア(原題) / Ant-Man and The Wasp: Quantumania』として正式発表され、主人公スコット・ラングの娘キャシー役でキャスリン・ニュートン(『名探偵ピカチュウ』)、征服者カーン役でジョナサン・メジャース(「ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路 」)が出演することが明らかになりました。

さらに、サム・ライミ監督がメガホンを取る『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange In The Multiverse Of Madness』(2022年3月25日全米公開)にヒロインのレイチェル・マクアダムスが続投、『マイティ・ソー』第4弾『ソー:ラブ・アンド・サンダー(原題) / Thor: Love and Thunder』(2022年5月6日全米公開)のヴィラン、ゴア・ザ・ゴッド・ブッチャー役としてクリスチャン・ベイルの出演も正式発表。『キャプテン・マーベル』続編(2022年11月11日全米公開)に、ミズ・マーベル(イマン・ヴェラーニ)と成長したモニカ・ランボー(テヨナ・パリス)が登場することも決定しました。

また、マーベル・スタジオは『ブラックパンサー』続編(2022年7月8日全米公開)についても言及。今年8月に亡くなった主演のチャドウィック・ボーズマンさんの代役は立てず、ワカンダ王国と前作に登場したキャラクターたちの世界観を掘り下げると発表しています。

現在判明しているMCU映画&ドラマシリーズの公開・配信スケジュール

【映画】

2021年

『ブラック・ウィドウ』4月29日日本公開

『シャンチー・アンド・レジェンド・オブ・テンリングス(原題)』7月9日日本公開

『エターナルズ(原題)』10月29日日本公開

『スパイダーマン』第3弾(マーベル・スタジオ&ソニー共同製作)12月17日全米公開

2022年

『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題)』3月25日全米公開

『ソー:ラブ・アンド・サンダー(原題)』5月6日全米公開

『ブラックパンサー2(原題)』7月8日全米公開

『キャプテン・マーベル2(原題)』11月11日全米公開

【ドラマシリーズ】

「ワンダヴィジョン」2021年1月15日日米同時配信

「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」2021年3月19日日米同時配信

「ロキ」2021年5月日米同時配信

「ホークアイ(原題)」2021年後半配信

「ミズ・マーベル(原題)」2021年後半配信