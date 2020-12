『THE FLASH／フラッシュ』シーズン7に、人気が高いヴィランがカムバック！

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』の最新となるシーズン7に、過去に登場しファンから人気の高いヴィランがカムバックすることが明らかとなった。米Screen Rantが報じている。

12月3日(木)〜6日(日)にわたり開催されたComic-Con Experienceサン・パウロのバーチャルパネルに、ジョー・ウェストの恋人セシル・ホートン役のダニエル・ニコレットが登場し、シーズン7にカムバックするヴィランについてほのめかした。

「最新シーズンの秘密を話すことは許されていない。でも、あるレベルでタイムトラベルが起きているのは合理的に推測できるよね。私が言えるのは、過去からファンのお気に入りキャラクターがカムバックして、みんなが大好きな複数の悪い奴らが、最新シーズンで1〜2回姿を見せるかもしれない。どうやって彼らが登場するかはファンの推測に任せる」とコメントした。

これまでにタイムトラベルに関わるヴィランとして、ズームやサヴィターが登場している。シーズン6では、グロッドやパイド・パイパーがカムバックしたが、どのヴィランがシーズン7に復帰するのかは放送までのお楽しみとなりそうだ。

『ARROW/アロー』がシーズン8で幕を閉じた後、『THE FLASH/フラッシュ』がアローバースで最長のシリーズとなっている。シーズン7は、2021年2月23日(火)よりCWにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

