ÏÃ¤·ÊýŽ¢±Ê±ó¤Ë²¼¼ê¤Ê¿ÍŽ£¤È¾åÃ£¤¹¤ë¿ÍŽ¤3¤Ä¤Îº¹
ÏÃ¤·Êý¤¬Ž¢±Ê±ó¤Ë²¼¼ê¤Ê¿ÍŽ£¤È¾åÃ£¤¹¤ë¿Í¤Î3¤Ä¤Îº¹¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§ Elnur¡¿PIXTA¡Ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ä´ë¶È´´Éô¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ½ã»Ò»á¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖËÀÆÉ¤ß¡¦ËÀÎ©¤Á¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢²ñ¾ì¤ò¡ÖÁíÎ©¤Á¡×¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¼ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö·àÅª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Î²þÁ±¤Ö¤ê¡×¤È¼ÂÀÓ¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²¬ËÜ»á¤¬¡¢Á´¥á¥½¥Ã¥É¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡¡1000¿Í°Ê¾å¤Î¼ÒÄ¹¡¦´ë¶È´´Éô¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡ª¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤¬¶µ¤¨¤ëÌç³°ÉÔ½Ð¤Î50¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á6ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ»á¤¬¡ÖÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¾åÃ£¤¹¤ë¿Í¡¢3¤Ä¤Îº¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤Ï¡ÖºÍÇ½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¡×¤âÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤â¡Ö¶µ¤ï¤ë¾ì¡×¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¸ÊÎ®¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤Ï¡ÖºÍÇ½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤Î¼ÒÄ¹¡¢Ìò°÷¡¢´ë¶È´´Éô¤Î¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤«¤é¡¢»¨ÃÌ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¾ì¾å¡¢¡Ö¤¢¤ÎÂç´ë¶È¤Î¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¿Í¡×¤È¶ñÂÎÌ¾¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î·Ð±Ä¿Ø¡×¡ÖÂç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡×¡ÖÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹¡¦Ìò°÷¡×¡ÖÂç¼ê¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡×¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌò°÷¡×¡ÖÂç¼êIT´ë¶È¤ÎÁ´Ìò°÷¡×¡ÖÀ¤³¦Åª³°»ñ·ÏÀ½Ìô´ë¶È¤Î³°¹ñ¿Í¼ÒÄ¹¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î´ë¶È¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃÎ»ö¡×¡Ö³ÕÎ½¡×¡ÖÀ¯¼£²È¡×¡Ö´±Î½¡×¡ÖÉÂ±¡¤äÂç³Ø¤ÎÍý»öÄ¹¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ìò°÷¡¦´ë¶È´´Éô¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤µ¤¨¡¢Ì¡Á³¤È¡Ö²æÎ®¡×¤òÄÌ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¯µ¡²ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¡×¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿
»ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤ò¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¡¢ÆüËÜÅÅ»º¤Î±Ê¼é½Å¿®¼ÒÄ¹¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·Êý¡¦ÅÁ¤¨Êý¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ»¡¡¦¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÂà¿¦¡¦ÅÏÊÆ¤·¡¢MIT¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡Ë¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¡ÖPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¸þ¤±¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¯¤¯¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤â¤Ã¤ÈÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¥³¥ß¥åÎÏ½¤¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÅÏÊÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥³¡¼¥Á¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Ë¡ÖÄï»ÒÆþ¤ê¡×¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ö¾ì¤ÎËÉÙ¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó½Ñ¤Ê¤É¤Î¼ê¸ü¤¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»°Ê³°¤Î³¹Ãæ¤Ë¤âÌµ¿ô¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë»Å»öµ¢¤ê¤Ëµ¤·Ú¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ò¥â¥ê¥â¥ê¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤â¡¢µ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö³Ø¤ó¤ÀÀ¤³¦¿å½à¤ÎÏÃ¤·Êý¥¹¥¥ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¢¹ñ¸å¡¢¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¼¼ê¤À¤«¤é¡×¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤·Êý¤Î¾å¼ê²¼¼ê¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö9³ä¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý²þÂ¤¡×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤äÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤È¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1000¿Í°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Îº¹¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬1000°Ê¾å¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¡Öº¹¡×¤¬À®Ä¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö¼ã¤¤¿Í¡×¤Û¤É¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ÏÂç¤¤¤
¡ÖÅ´¤ÏÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Æ¡×¡£¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤¬¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖÍÄ¾¯»þ¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶µ°é¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£³¤³°¤ÇÆ²¡¹¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â³Ø¹»¤ä´ë¶ÈÆâ¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ö¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤´¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î7¤Ä¤ÎÂçºá¡ÊSeven Deadly Sins¡Ë¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤Ï¡ÖAuthentic pride ¡ÊÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤È¡ÖHubristic pride¡Ê¹âËý¤Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï¡Ö¸Ø¤ê¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤´¤ê¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤Í¤ËÂ¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤ª¤´¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¢¤Þ¤êÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁêÂÐÉ¾²Á¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂÎÌÌ¤ò¼è¤êÁ¶¤ª¤¦¤È¤«¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ö¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¡×¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÊÑ¿È¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Û¤É¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¥¹¥¥ë¡×¤ò³Ø¤Ù¤Ð¾åÃ£¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Û¤É¾åÃ£¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏÃ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´èÌÂ¤Ë¤½¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Þ¤¸¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê¹¤¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤ÏÃ¤òÞí¡¹¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯¤¦¤Þ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤¬¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ö¹äÂ®µå¡×¤òÅê¤²¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤ÏÃ¤·Êý¤Îµ»Ë¡¡×¤ò³Ø¤Ù¤Ð¡¢Ê¹¤¼êËÜ°Ì¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡ÊÂÐÏÃ¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢À®Ä¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°³Ø¤Ù¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÏÃ¤·Êý¡×
¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤Ï´°À®·Á¤Î¤Ê¤¤¡ÖÆ»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ï¼±¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¥¹¥¥ë¤â¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Êâ¤ß¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢ÈëÅÁ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÛÃø¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¡×¤Ç¤â³Ø¤Ù¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¡£¤½¤Î¡Ö²«¶â¥¹¥¥ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö²ñÏÃ½Ñ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯