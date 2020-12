名優ジェレミー・アイアンズが、レディー・ガガ主演でグッチ一族を描く映画『グッチ(原題)/ Gucci』で、ロドルフォ・グッチ役に決定したと The Hollywood Reporter ほか複数メディアが報じている。

本作は、創業者グッチオ・グッチの孫マウリツィオ・グッチが1995年にマフィアに暗殺され、その暗殺を計画したマウリツィオの元妻パトリツィア・レッジアーニを中心に描く予定の作品。リドリー・スコットの制作会社スコット・フリーがMGMのもと企画し、脚本を、サラ・ゲイ・フォーデンの著書「The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed」に基づきロベルト・ベンティベーニャが執筆する。

キャストではこれまで、ガガがパトリツィア・レッジアーニ役、『スター・ウォーズ』シリーズのアダム・ドライヴァーがマウリツィオ・グッチ役に決まっている。その他出演候補にアル・パチーノ、ジャレッド・レトー、ジャック・ヒューストンらが挙がっているが、正式には決まっていない。2021年11月24日公開予定。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)