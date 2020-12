12月11日に開催された「The Game Awards 2020」で「Game of the Year」をはじめとする各賞が発表されました。

元寇をテーマに対馬が舞台となった『Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)』は、「Game of the Year」「Best Game Direction」「Best Narrative」「Best Art Direction」「Best Audio Design」「Best Performance(ゲームではなく境井仁役を演じたダイスケ・ツジさんが対象)」「Best Action/Adventure Game」「Player’s Voice Award」の8部門でノミネート。



https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1337232632531230721



https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1337230867337338881

『Ghost of Tsushima』も有力候補と言われていた「Game of the Year」は『The Last of Us Part II』の手に渡りましたが、それでも「Best Audio Design」「Player’s Voice Award」の2部門を受賞しました。

「Player’s Voice Award」は、審査員の投票は全くカウントされず100%ゲームファンの投票のみで選出される賞となっています。

『Ghost of Tsushima』の「Player’s Voice Award」受賞に関して以下のような声が集まっています。

・「Player’s Voice Award」>「Game of the Year」

・プレイヤーが選んだ「Game of the Year」ってことだよ

・ゲームファンだけが投票した結果ってとこが重要だね

・本当の意味での「Game of the Year」は『Ghost of Tsushima』

・今年はソニーの年だったな

・名作だから当然

・『Ghost of Tsushima』というよりソニーの大勝利

・せめて続編1本はリリースして欲しい

・史上最高のサムライゲームかもしれない

・『The Last of Us Part II』が嫌いなヤツ全員が『Ghost of Tsushima』に投票した結果

・『Ghost of Tsushima』を375時間以上プレイしたけど、対馬での体験は最高だったよ

・続編ってあるよね?

・いろんな賞があるけど、意味がある賞は「Player’s Voice Award」だけ

・サムライは誇りと共に敗北も受け入れるのだ

・続編が「Game of the Year」を受賞してリベンジしてくれる

