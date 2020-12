米HBO『トゥルーブラッド』リブート版、『リバーデイル』クリエイターによって製作

ヴァンパイアと人間の共存社会を官能的に描き、大人のファンを魅了した『トゥルーブラッド』。米HBOにて2008年から7シーズンにわたって放送された本作のリブート版が『リバーデイル』のクリエイターによって製作されることが明らかになった。米TV Lineが報じている。

引き続きHBOが手掛けるこのリブート版は『ノスフェラトゥ』のクリエイターを務めたジェイミー・オブライエンと共同で脚本を執筆し、オブライエンは製作総指揮も兼任する。

また、オリジナル版のクリエイターであるアラン・ボールもプロデューサーとして復帰する可能性があると言われているが、HBOの広報担当者はこの報道に関して公式な発表はまだしていない。

シャーレイン・ハリスの「サザン・ヴァンパイア・ミステリーズ」の小説を原作とした本作は、2008年の放送開始から新感覚のヴァンパイア作品として話題を集めた。米南部の架空の街ボン・トンを舞台に、実力派キャストが集結し、官能的かつ幻想的な世界で視聴者の心をつかんだ。

主な出演者は、スーキー・スタックハウス役のアンナ・パキン(『X-MEN』シリーズ)、ビル・コンプトン役のスティーブン・モイヤー(『The Gifted ザ・ギフテッド』)、エリック・ノースマン役のアレキサンダー・スカルスガルド(『ビッグ・リトル・ライズ』)ら。そしてラファイエット・レイノルズ役で、39歳の若さで亡くなったネルサン・エリスがいた。

今年9月に米HBO Maxは、「アギーレ=サカサが、グラフィックノベル『COMING OF RAGE(原題)』をホラー調にした版『プリティ・リトル・ライアーズ』のような作品を製作する」と話しており、今後も彼が手掛ける作品が多く市場に出ることになりそうだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『トゥルーブラッド』(c)2012 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office,Inc.

Distributed by Warner Home Video Inc.