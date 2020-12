堀越耕平氏の人気漫画「僕のヒーローアカデミア」初の原画展「僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH」が、東京と大阪で2021年に開催されることが決定した。東京会場は森アーツセンターギャラリーで21年4月23日〜6月27日、大阪会場はグランフロント大阪(北館)ナレッジキャピタルのイベントラボ/ナレッジシアターで7月16日〜9月5日に行われる。

同展は、堀越氏の直筆原稿に加え、作品世界をより深く楽しめる立体展示や映像展示を予定。また21年春スタートのテレビアニメ第5期、夏に公開を控える劇場版第3弾など、新作が目白押しのアニメシリーズからは、ボンズによるコンテや映像が出展される。

展示コンセプトは「Plus Ultra!Road to the No.1 HERO!!」。第1話から「全面戦争編」までの名シーンのイラスト展示、迫力のグラフィックや造形物を通して、“ヒロアカワールド”を表現する。館内は、アメコミテイストあふれるエントランスゲート「THE HERO'S AGE -超人社会到来!!」からはじまり、主人公デクらに立ちはだかってきた試練や脅威を振り返る「第1章:Plus Ultra!! -ヒーローへ駆け上がれ!」、雄英高校の校舎のジオラマを設置した「第2章:Days of U.A.H.S. -アカデミアの日々」、“ヴィラン”のアジトが広がる「第3章:HEROES vs VILLAINS -宿命の衝突」のゾーンにわかれている。

初の原画展の開催が決まり、堀越氏は「自分ごときが原画展を開けるとはつゆほども思っておらず、 担当編集からお話を聞いた後、不安でお腹を壊しました。 来てくださる方に絶対損をさせないよう色々制作中です!」と告白。堀越氏が描き下ろした本店のキービジュアルには、雄英高校ヒーロー科 1年A組の生徒たち、担任のイレイザー・ヘッド、新旧のナンバーワンヒーローであるオールマイトとエンデヴァー、ナンバーツーヒーローのホークスら総勢24キャラクターが描かれている。

チケットはローソンチケットで発売予定。さらなる詳細は、21年1月18日発売の「週刊少年ジャンプ7号」(集英社刊)で発表される。