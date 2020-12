女優の吉田羊が11日に自身のインスタグラムを更新し、“触覚”風ヘアを写真で公開。ファンからは「リラックスしたいいお顔〜」「虫になっちゃったなんて可愛いです」などの声が集まった。現在出演中のドラマ『恋する母たち』(TBS系/毎週金曜22時)で、会社の後輩に恋をする優子を演じている吉田。この日、「Yuko is changing to an insect.She got a tactile sensation!(優子は昆虫になっちゃった。彼女は触覚を手に入れた!)」と投稿したのは、砂浜でたたずんでいる自身のソロショット。強い風が吹いているようで、偶然にも前髪が2本の触覚のような形になっている。この投稿に、ファンからは「いつも美人だわー!!」「かわいいっ リラックスしたいいお顔〜」といったコメントと共に「虫になっちゃったなんて可愛いです」「触角生えてもお綺麗です」などの反響も寄せられている。引用:「吉田羊」インスタグラム(@yoshidayoh_official)