Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÖRELOAD PROJECT¡×Âè1ÃÆ¤Ï¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡¢Æüüâ¤Î¤ê»Ò¤Î¥¬¥Á¥È¡¼¥¯
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î2021Ç¯4·î16Æü¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤¿´ë²è¡ÖºÆÁõÅ¶¡Ê¥ê¥í¡¼¥É¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡ØÃµÄå¤¿¤Á¤Î15Ê¬¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤¬»ÏÆ°¡£·à¾ìÈÇ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬15Ê¬´Ö¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¸¥ª´ë²è¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¡¦¹â»³¤ß¤Ê¤ß¤ÈÀ¤ÎÉ¿¿½ãÌò¡¦Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ãºÆÊäÅ¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¥¢¥¤¥³¥ó
¡¡¡ÖºÆÁõÅ¶¡Ê¥ê¥í¡¼¥É¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯4·î17Æü¤«¤é2021Ç¯4·î16Æü¤Ø1Ç¯´Ö±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù²áµî23ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡È12È¯¤ÎÃÆ´Ý¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1ÃÆ´ë²è¡ØÃµÄå¤¿¤Á¤Î15Ê¬¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ10ºîÌÜ¡ØÃµÄå¤¿¤Á¤ÎÄÃº²²Î¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤È¡¢·à¾ìÈÇ15ºîÌÜ¡ØÄÀÌÛ¤Î15Ê¬¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡£·à¾ìÈÇ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬15Ê¬´Ö¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡ØÈì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î¸ø³«±ä´ü¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¿·ºî¸ø³«¤Ø¤Î²þ¤á¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢ËÜ²»¤ÎÂÐÃÌ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿²»¸»¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤Î¹â»³¤ÈÀ¤ÎÉ¿¿½ãÌò¤ÎÆü¹â¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÃµÄå¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤È¹©Æ£¿·°ìÌò¡¦»³¸ý¾¡Ê¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÎø¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¤È¡¢ÌÓÍø¾®¸ÞÏºÌò¡¦¾®»³ÎÏÌé¤È¾®Åè¸µÂÀ¡õ¹âÌÚ·º»öÌò¤Î¹âÌÚ¾Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÃË¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡·à¾ìÈÇ24ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌ¤Á¾Í¤ÎÂç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¡¢FBIÁÜºº´±¤Ç¼Í·â¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ëÀÖ°æ½¨°ì¤¬20ºîÌÜ¡Ø½ã¹õ¤Î°Ì´¡Ê¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ë¡Ù°ÊÍèÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÀÖ°æ¤ÎÄï¤Ç¡È7´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í´ý»Î¡É±©ÅÄ½¨µÈ¡¢Ëå¤Î¡È½÷»Ò¹âÀ¸ÃµÄå¡ÉÀ¤ÎÉ¿¿½ã¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡ÈÎÎ°è³°¤ÎËå¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½÷À¥á¥¢¥ê¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯4·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ãºÆÊäÅ¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¥¢¥¤¥³¥ó
¡¡¡ÖºÆÁõÅ¶¡Ê¥ê¥í¡¼¥É¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯4·î17Æü¤«¤é2021Ç¯4·î16Æü¤Ø1Ç¯´Ö±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù²áµî23ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡È12È¯¤ÎÃÆ´Ý¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1ÃÆ´ë²è¡ØÃµÄå¤¿¤Á¤Î15Ê¬¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ10ºîÌÜ¡ØÃµÄå¤¿¤Á¤ÎÄÃº²²Î¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤È¡¢·à¾ìÈÇ15ºîÌÜ¡ØÄÀÌÛ¤Î15Ê¬¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡£·à¾ìÈÇ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬15Ê¬´Ö¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡ØÈì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Î¸ø³«±ä´ü¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¿·ºî¸ø³«¤Ø¤Î²þ¤á¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢ËÜ²»¤ÎÂÐÃÌ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿²»¸»¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤Î¹â»³¤ÈÀ¤ÎÉ¿¿½ãÌò¤ÎÆü¹â¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÃµÄå¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤È¹©Æ£¿·°ìÌò¡¦»³¸ý¾¡Ê¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÎø¿Í¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¤È¡¢ÌÓÍø¾®¸ÞÏºÌò¡¦¾®»³ÎÏÌé¤È¾®Åè¸µÂÀ¡õ¹âÌÚ·º»öÌò¤Î¹âÌÚ¾Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÖÃË¥¿¥Ã¥°ÊÔ¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡·à¾ìÈÇ24ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÌ¤Á¾Í¤ÎÂç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¡¢FBIÁÜºº´±¤Ç¼Í·â¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ëÀÖ°æ½¨°ì¤¬20ºîÌÜ¡Ø½ã¹õ¤Î°Ì´¡Ê¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ë¡Ù°ÊÍèÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÀÖ°æ¤ÎÄï¤Ç¡È7´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í´ý»Î¡É±©ÅÄ½¨µÈ¡¢Ëå¤Î¡È½÷»Ò¹âÀ¸ÃµÄå¡ÉÀ¤ÎÉ¿¿½ã¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡ÈÎÎ°è³°¤ÎËå¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½÷À¥á¥¢¥ê¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯4·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£