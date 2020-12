米ウォルト・ディズニーが12月10日(現地時間)、ディズニー・インベスターデー(投資家向け説明会)を開催。今後数年間でマーベル・スタジオが公開する映画やドラマシリーズなど24作品を発表した。

今回のイベントでは、既報のマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)作品の公開日や進捗状況、内容に加え、「アントマン」シリーズ第3弾の原題が「Ant-Man and The Wasp: Quantumania」に決定したこと、MCU版「ファンタスティック・フォー(原題)」の製作が新たに正式発表された。

ファンタスティック・フォーは、4人の超能力者からなるスーパーヒーローチームで、マーベルコミックス初期に誕生。2005年に20世紀フォックス(現:20世紀スタジオ)が「ファンタスティック・フォー 超能力ユニット」として映画化し、07年には続編「ファンタスティック・フォー 銀河の危機」、15年には新たなスタッフ&キャストで製作されたリブート版「ファンタスティック・フォー」が公開されている。MCU版では、トム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズのメガホンをとったジョン・ワッツが監督を務める。

さらに、ディズニーは世界的大ヒット作の続編「ブラックパンサー2(原題)」についても言及した。

8月に主人公のブラックパンサーことティ・チャラ役を演じたチャドウィック・ボーズマンさんが死去したことにより、大幅なストーリー変更を余儀なくされていたが、このほど「チャドウィック・ボーズマンの遺志と彼のティ・チャラの描写に敬意を表し、代役の起用はしない」と明言。物語の舞台となる架空の国ワカンダと、第1作に登場したキャラクターを掘り下げて描くという。

また、クリス・ヘムズワース主演の「マイティ・ソー ラブ・アンド・サンダー(原題)」に悪役での出演が報じられていたクリスチャン・ベールの役どころが、ゴア・ザ・ゴッドブッチャー(神殺し)であることが明らかにされた。

映画での役どころの詳細は不明だが、2012年に刊行された原作コミック「Thor: God of Thunder」に登場した際には、過去・現在・未来と時空を超えて神々の虐殺を図っている。

今回のイベントでは、劇場公開作品だけではなく、Disney+で展開するドラマシリーズに関しても複数のことが公表された。新たに制作決定が伝えられたのは、「シークレット・インベージョン(原題)」「アイアンハート(原題)」「アーマー・ウォーズ(原題)」の3作品。

「シークレット・インベージョン(原題)」では、サミュエル・L・ジャクソンがニック・フューリー役に復帰するほか、映画「キャプテン・マーベル」でベン・メンデルソーンが演じたスクラル人のタロスが登場する。

「アイアンハート(原題)」は、最強のアーマースーツを作ったことでアイアンマンことトニー・スタークに認められ、2代目アイアンマンとなった天才少女リリ・ウィリアムズを描く物語だ。

「アーマー・ウォーズ(原題)」もアイアンマンから派生したドラマで、ドン・チードル演じるローディ/ウォーマシンが主人公。ウォーマシンが、スタークの技術が悪の手に渡ってしまった世界で戦うことになるという。

また、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズから、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル」と「アイ・アム・グルート」の2つの特別企画が発表された。

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル」は、MCU初のホリデー向け作品で、映画と同じくジェームズ・ガンが脚本・監督を務める。

「アイ・アム・グルート」は、同シリーズでおなじみの木のキャラクター、グルートを描くこと以外、内容は明らかになっていない。

▼全作品のラインナップは以下の通り

【長編映画】

「ブラック・ウィドウ」(21年5月7日公開)

「シャンチー・アンド・レジェンド・オブ・テン・リングス(原題)」(21年7月9日公開)

「エターナルズ」(21年11月25日公開)

「ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題)」(22年3月25日公開)

「マイティ・ソー ラブ・アンド・サンダー(原題)」(22年5月6日公開)

「ブラックパンサー2(原題)」(22年7月8日公開)

「キャプテン・マーベル2(原題)」(22年11月11日公開)

「Guardians of the Galaxy Vol. 3(原題)」(23年公開)

「ブレイド(原題)」(未定)

「Ant-Man and The Wasp: Quantumania(原題)」(未定)

「ファンタスティック・フォー(原題)」(未定)

【ドラマシリーズ】(すべてDisney+で配信)

「ワンダビジョン」(21年1月15日配信)

「ファルコン・アンド・ウィンター・ソルジャー」(全6話/21年3月19日配信)

「ロキ」(21年5月配信)

「ホワット・イフ…?(原題)」(21年夏配信)

「ミズ・マーベル(原題)」(21年後半配信)

「ホークアイ(原題)」(未定)

「シー・ハルク(原題)」(未定)

「ムーンナイト(原題)」(未定)

「シークレット・インベージョン(原題)」(未定)

「アイアンハート(原題)」(未定)

「アーマー・ウォーズ(原題)」(未定)

【特別企画】

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル」(Disney+/22年配信)

「アイ・アム・グルート」(Disney+/未定)