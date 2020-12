マーベル・スタジオ製作の実写ドラマシリーズ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」が、動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で2021年3月19日より全米配信されることが決定し、予告映像が公開された。

「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題)」は、キャプテン・アメリカの盟友であるファルコン(アンソニー・マッキー)とウィンター・ソルジャー(セバスチャン・スタン)をメインに据えたドラマシリーズ。『アベンジャーズ/エンドゲーム』後の世界を舞台に、二人の新たな戦いが描かれる。

キャプテンからシールドを託されたファルコンの「盾の遺産は複雑なものさ」というセリフで幕を開ける予告映像には、陸・空を舞台にした激しいアクションシーンがふんだんに盛り込まれている。さらに、ファルコンは赤とグレーを基調とする新スーツ、ウィンター・ソルジャーも紺色のジャケットを着用しており、二人の新たなビジュアルもはっきりと確認できる。

ドラマ「ウォーキング・デッド」などを手がけたカリ・スコグランド監督がメガホンを取るに本作は、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でヘルムート・ジモを演じたダニエル・ブリュール、シャロン・カーター/エージェント13役のエミリー・ヴァンキャンプも再登場。全6話を予定しており、ファルコン役のアンソニーは「6時間のマーベル映画みたい」だとVarietyのインタビュー企画で明かしている。(編集部・倉本拓弥)