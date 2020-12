ディズニーが、Disney+のオビ=ワン・ケノービを主人公にしたドラマシリーズに、ヘイデン・クリステンセンがアナキン・スカイウォーカー/ダース・ベイダー役でカムバックすることを明かした。

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk