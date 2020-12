今年いっぱいで活動休止する 嵐 だけでまるごと1時間を占めるテレビ朝日系『 ミュージックステーション 2時間スペシャル』(後8:00〜9:48)が、今夜放送される。嵐はメンバー本人が厳選した11曲をスタジオ生披露するほか、デビューからの21年間で全138回にわたるMステ出演回の中から貴重映像を“全部見せ”。Mステと嵐の21年の歴史をたどる。King & Princeは話題のクリスマスCMソング「I promise」をパフォーマンス。キンブリ初のウインター・ラブソングは、“成就しない恋”と感じながらも変わらぬ愛を誓う一途な想いを歌う。今年デビュー30周年の福山雅治は映画主題歌にもなっている「革命」を披露。AIは7月にメジャーデビューした期待のラッパー&シンガー・Awichと特別コラボした楽曲「Not So Different Remix feat. Awich」を、秦基博はNHKドラマの主題歌「泣き笑いのエピソード」を歌う。LiSAは、興行収入歴代1位目前の大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編』の主題歌「炎」を披露。Little Glee Monsterは、アカペラグループとしては初の全米1位を獲得したペンタトニックスとのコラボ曲「Dear My Friend feat. Pentatonix」を歌唱する。VTR企画では「バズった音楽動画特集」と題し、2020年に話題となった音楽動画を特集する。■『ミュージックステーション 2時間スペシャル』出演者▽司会タモリ並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)▽出演アーティスト/曲目AI「Not So Different Remix feat. Awich」嵐 メンバー本人が厳選した11曲King & Prince「I promise」秦基博「泣き笑いのエピソード」福山雅治「革命」LiSA「炎」Little Glee Monster「Dear My Friend feat. Pentatonix」