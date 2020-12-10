ニコニコ生放送にて、12月24日から1月3日の11日間で23作品の一挙無料配信が実施される。

放送スケジュール

■12月24日(木)18:00〜

「ぼくらの」全24話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329233288

©2007 鬼頭莫宏・小学館／ゴンゾ

■12月25日(金)18:00〜

「ユーリ!!! on ICE」全12話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329105973

©ユーリ!!! on ICE 制作委員会

■12月26日(土)15:00〜

「コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道/II 叛道/III 皇道」一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329340892

©SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST



■12月26日(土)22:15〜

「機動戦士ガンダムユニコーンRE:0096」1~3話生放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329241124

©創通・サンライズ

■12月27日(日)12:00〜

「生徒会役員共」「生徒会役員共 番外編」「生徒会役員共＊」全34話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329216239

©氏家ト全・講談社／桜才学園生徒会室 ©氏家ト全・講談社／桜才学園生徒会別室 ©氏家ト全・講談社／桜才学園生徒会分室 ©氏家ト全・講談社／桜才学園生徒会新室

■12月28日(月)15:00〜

「銀魂」セレクション放送【映画『銀魂 THE FINAL』公開記念】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329216495

©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■12月29日(火)14:00〜

「CLANNAD」全22話＆番外編2話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329216634

©VisualArts／Key／光坂高校演劇部

■12月30日(水)14:00〜

「CLANNAD AFTER STORY」全22話＆番外編1話＆総集編1話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329217073

©VisualArts／Key／光坂高校演劇部

■12月31日(木)11:30〜

「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」「かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」全話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329106120

©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

■12月31日(木)24:30〜

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 全13話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329217144

©『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

■1月1日(金)14:00〜

「ヘタリア」全シリーズ一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329106058

©2008 日丸屋秀和・幻冬舎コミックス／ヘタリア製作委員会©2010 日丸屋秀和・幻冬舎コミックス／ヘタリア製作委員会 ©2013 日丸屋秀和・幻冬舎コミックス／ヘタリア製作委員会 ©2015 日丸屋秀和・幻冬舎コミックス／ヘタリア製作委員

■1月2日(土)13:00〜

「ソードアート・オンライン」全25話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329298685

©川原 礫／ アスキー・メディアワークス／SAO Project

■1月3日(日)13:00〜

「メイドインアビス」全13話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv329298738

©2017 つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス製作委員会

12/15〜1/14までプレミアム会員見放題動画実施！

https://anime.nicovideo.jp/free/

【対象作品】

機動戦士ガンダムユニコーンRE:0096

ゆるキャン△

進撃の巨人

となりの怪物くん

魁!!クロマティ高校

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