【Huluランキング】『プリズン・ブレイク』ら刑務所ドラマが健闘！クイーンとあの歌姫も（12月1日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluから、11月25日(水)から12月1日(火)までの1週間、そして11月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『鬼滅の刃』

2.『極主夫道』

3.『Nizi Project』

4.『呪術廻戦』

5.『35歳の少女』

6.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

7.『しゃべくり007』

8.『炎炎ノ消防隊』

9.『名探偵コナン』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『マジシャンズ』

3.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

6.『シカゴ P.D.』

7.『24 -TWENTY FOUR-』

8.『シカゴ・ファイア』

9.『プリズン・ブレイク』

10.『エンジェルズ・シークレット』

国内ドラマ作品トップ10

1.『極主夫道』

2.『35歳の少女』

3.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

4.『僕らは恋がヘタすぎる』

5.『6 from HiGH&LOW THE WORST』

6.『バベル九朔』

7.『SPECサーガ完結篇「SICK'S 厩乃抄」〜内閣情報調査室特務事項専従係事件簿〜』

8.『今日から俺は!!』

9.『ねぇ先生、知らないの?』

10.『アンナチュラル』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『Nizi Project』

2.『呪術廻戦』

3.『極主夫道』

4.『35歳の少女』

5.『鬼滅の刃』

6.『しゃべくり007』

7.『ハイキュー!! TO THE TOP』

8.『炎炎ノ消防隊』

9.『名探偵コナン』

10.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないシリーズ』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『マジシャンズ』

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

6.『24 -TWENTY FOUR-』

7.『エンジェルズ・シークレット』

8.『シカゴ P.D.』

9.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』

10.『プリズン・ブレイク』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『SWAT −危険なミッション−』

2.『クライマー パタゴニアの彼方へ』

3.『アメリカズ・ゴット・タレント』

4.『古代の宇宙人』

5.『サタデー・ナイト・ライブ』

6.『AMY エイミー』

7.『クイーン ヒストリー 1973-1980』

8.『アース:アメイジング・デイ』

9.『ザ・プラネッツ 太陽系ものがたり』

10.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』





週間ランキングでは、総合部門で前週トップから2位に下がっていた『Nizi Project』が首位返り咲き。選考模様を追ったドキュメンタリー、NiziUメンバー9人のロングインタビューやCM、そしてデビューまでに密着したHulu新番組『We NiziU!〜We need U!〜』と地上波初の冠バラエティー番組『We NiziU!TV』が順次配信中だ。さらに、NiziUも出演した『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』を12月12日(土)まで見ることができる。

海外ドラマ部門においては、過去2週同じ顔ぶれが続いていた中、この週は『シカゴ・ファイア』と入れ替わる形で『プリズン・ブレイク』が浮上。同作のマイケル役で知られるウェントワース・ミラーが11月に「ストレートのキャラクターは演じたくない」などと発言し、シーズン6製作が待望されていた同シリーズに今後は出演しない意思を表明したことが影響しているのかもしれない。そんな『プリズン・ブレイク』と同じく刑務所が舞台の『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』は、シーズン3が順次配信中のためか2週連続で2位をキープ。『エンジェルズ・シークレット』は先日ついにシーズン1最終話(第50話)が配信開始に。年末年始などにかけてイッキ見する人が出てきそうだ。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、ジェイミー・オリヴァーらの料理番組がすべて圏外になり、『ブリティッシュ ベイクオフ』とその姉妹番組『ソーイング・ビー』もそろってランク外に。代わりにトップ2にはともにドキュメンタリーの『SWAT −危険なミッション−』と『クライマー パタゴニアの彼方へ』が入った。前者はドラマや映画でも度々登場する警察のエリート部隊、SWATが様々な任務に対処する姿を追い、後者はパタゴニアにある難攻不落の山にフリークライミングで挑んだ男の挑戦を映し出す。6位と7位には音楽番組が並び、2011年に27歳で亡くなったエイミー・ワインハウスの生涯を描いてアカデミー賞ドキュメンタリー賞を受賞した『AMY エイミー』、『ボヘミアン・ラプソディ』の大ヒットが記憶に新しいクイーンをデビュー年から追ったライブ&秘蔵映像満載のドキュメンタリー『クイーン ヒストリー 1973-1980』が登場している。

対して月間ランキングでは、総合部門は11月全体で5位に入っていた『ウォーキング・デッド』が今回はランク外に。そのほかには目立った入れ替えはなく、『Nizi Project』が9位から3位に浮上した。海外ドラマ部門では、前月下位の『ゲーム・オブ・スローンズ』や『グッド・ワイフ』がランク外となる一方、週間ランキングでも健闘していた『プリズン・ブレイク』が9位に滑り込んでいる。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『AMY エイミー』Huluで配信中 ©2015 Universal Music Operations Limited./『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン1〜3 Huluで独占配信中 Locked up ©Atresmedia Television. All Rights Reserved/『クライマー パタゴニアの彼方へ』Huluで配信中 ©2013 Red Bull Media House GmbH/『SWAT −危険なミッション−』Huluで配信中 ©2020 A&E Television Networks. All Rights Reserved