バンダイナムコエンターテインメントは、12月15日(火)に『テイルズ オブ』シリーズが25周年を迎えることを記念して、シリーズ作品のダウンロード版を特別価格で購入できるセールの開催を発表した。

期間はプラットフォームによって異なるが、PlayStation 4向けのセールは12月22日(火)まで、Nintendo Switchおよびニンテンドー3DS向けのセールは12月23日(水)までの開催となっている。

『テイルズ オブ』シリーズは、当時のナムコから1995年12月15日に発売されたスーパーファミコン用ソフト『テイルズ オブ ファンタジア』を第1作とするシリーズ。ファンタジー世界を舞台にキャラクターたちの冒険や成長、絆の物語が描かれる本シリーズはゲームだけでなく、アプリやアニメーションなどさまざまな媒体で展開されるメディアミックス作品としての側面もあわせ持つ。

今回のセール対象はNintendo Switch、ニンテンドー3DS、PlayStation 4にて販売中の全5作品。各プラットフォームで人気のシリーズ作品がお得に購入できる機会なので、興味があれば購入を検討してみてほしい。

すべての対象作品とキャンペーン価格の一覧は以下のとおり。

■キャンペーンサイト:https://dl-scp.bn-ent.net/

■対象タイトル:Nintendo Switch™ / ニンテンドー3DS™

■キャンペーン期間:2020年12月10日(木)〜2020年12月23日(水)



・Nintendo Switch™



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』



通常希望小売価格:6,270円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:3,448円(税込)



・ニンテンドー3DS™



『テイルズ オブ ジ アビス』



通常希望小売価格:3,080円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:1,430円(税込)



・ニンテンドー3DS™



『テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティア』



通常希望小売価格:5,731円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:1,430円(税込)



■対象タイトル:PlayStation®4

■キャンペーン期間:2020年11月30日(月)〜 2020年12月22日(火)



・PlayStation®4



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』



通常希望小売価格:6,270円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:3,448円(税込)



・PlayStation®4



『テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!(PS4®版)』



通常希望小売価格:3,740円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:1,870円(税込)



・PlayStation®4



『テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!!(PS4®版)』



通常希望小売価格:4,180円(税込)

⇒ キャンペーン希望小売価格:1,672円(税込)



■権利表記:

©いのまたむつみ ©藤島康介 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



※「Nintendo Switch」は、任天堂株式会社の商標です。ⓒ2017 Nintendo

※「ニンテンドー3DS」は、任天堂株式会社の登録商標または商標です。

※「PlayStation」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。