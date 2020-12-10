¿·¾±¹ä»Ö»á¤Ïà´í¸±¿ÍÊªáµå³¦¤¬¶²¤ì¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ
¡¡¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ËÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ÌòÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö»á¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë°Å±À¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï£·Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¡££²£°£°£¶Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤À¤Ã¤¿¤¬£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå¡¢£±ÂÇÅÀ¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤ëµåÃÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¸å¤Î¿·¾±»á¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´£¸ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ê¼ÂÀï¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤ë¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¡££´£¸ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹âÎð¤â¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤äÏÃÂêÀ¤Ï¤¤¤Þ¤À·òºß¤À¡£¡Ö½¸µÒ¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹þ¤á³Ê°ÂÇ¯Êð¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤¬¸½¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿·¾±³ÍÆÀ¤ËºÇ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´´Éô¤¬Áá¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Â¾µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¼¡¡¹¤È¸å¤í¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ð¤«¤ê¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¿·¾±»á¤¬¡Ö¡Ê¤³¤³¤«¤é¡Ë£¶Æü´Ö¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ìîµå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤éÀßÄê¤·¤¿¸½ÌòÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ËÏ¯Êó¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆùÂÎÅª¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¶âÁ¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿·¾±»á¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼µå³¦¤Ï³ÍÆÀ¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡°ì»þ¤Ï³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ëµåÃÄ´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿·¾±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð½¸µÒ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤É¤ÎµåÃÄ¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢³ÆµåÃÄ¤¬´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î¡ØÀÑ¶ËÅª²á¤®¤ëÈ¯¿®ÎÏ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÁ°¤«¤éÈà¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£²¾¤Ë¥¦¥Á¤ÎµåÃÄ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤ì¤³¤½ÆâÉô¾ðÊó¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¹¤é¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤È·ÀÌó»þ¤Ë¡Ø£Ó£Î£Ó¤ÇµåÃÄÆâÉô¤Î¤³¤È¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀÀÌó¤µ¤»¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÈà¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤ÆÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½³ÆµåÃÄ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾µåÃÄ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¿·¾±»á¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÁ°¤«¤é¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¡£¼«¤é¤Î»×¤¤¤ä°Õ»×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î°ì´Ä¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢µåÃÄÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤ÐËÜ¿Í¤ÎÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ê£Ó£Î£Ó¤Î¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ï¤à¤·¤í¶¼°Ò¤½¤Î¤â¤Î¡£¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹Ô¤²á¤®¤¿¸Ä¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÂ¾Áª¼ê¤Ë¤â¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÈà¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½ÐµåÃÄ´´Éô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À©¸æÉÔÇ½¤À¤«¤é¤³¤½¿·¾±»á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤Í¥ÅùÀ¸¤Ê¿·¾±»á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿·¾±»á¤ÎÏ¢Æü¤ËµÚ¤Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é²¿¤È¤âÈéÆù¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡Ä¡£