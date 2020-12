『ヴァイキング』シリーズフィナーレ、ヒストリー放送の前にAmazonで配信へ

中世ヨーロッパを舞台に、北欧を中心に活動していたヴァイキングたちを描く人気ドラマ『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』。ヒストリーチャンネル初のドラマシリーズとして大ヒットしている本作だが、最終となるシーズン6の後半10話分がヒストリーチャンネルでの放送に先駆けてAmazonにて配信されることが決定した。

本作は、伝説のヴァイキングの王ラグナルの若き日を描いた壮大な物語。ヴァイキングたちの凄まじい生きざまや、闘いの物語が生々しく綴られており、家族や仲間との絆、そして部族の首長との対立から巻き起こる人間ドラマが8世紀末の北欧スカンディナヴィアを舞台に展開する。米Deadlineによれば、シーズンフィナーレを含むラスト10話はアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストリア、アイルランドという5ヵ国のAmazonにて12月30日(水)より配信されるという。シーズン6の前半10話は、本国カナダのヒストリーチャンネルにて2019年12月から今年2月にかけて放送されていた。

今回のAmazon Prime Videoによる先行配信は、ヒストリーチャンネルを運営するA+Eネットワークスの、今後はリミテッドシリーズ製作に注力していくという方針変換が影響しているようだ。実際、シーズン6以降はNetflixにて『Vikings: Valhalla(原題)』というタイトルの続編が製作されることも明らかになっている。このスピンオフドラマは現在アイルランドにて製作中だ。

本作のクリエイターを務めるマイケル・ハースト(『THE TUDOURS 〜背徳の王冠〜』『CAMELOT 〜禁断の王城〜』)は、「Prime Videoはシリーズのフィナーレを誰よりも先に、ストリーミング視聴者に独占的に公開します。これから起こる多くのサプライズに備えていてください。もしかすると、涙を流すことになるかもしれませんよ」とコメントしている。

今年9月には、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』をはじめ多くの人気ドラマを放送する米CBSが、自社ドラマの一部の配信権をNetflixに1年間貸し出すことが話題となった。そちらはすでに放送済のシーズンを配信するという形だったとはいえ、局の垣根を超えた配信強化への試みは今後も続くかもしれない。(海外ドラマNAVI)

