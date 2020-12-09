ÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê - ¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°&ÏÃÂêÅ¹¤¬½¸¹ç¡¢¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¡É¤ÈÌ£¤ï¤¦¥Ñ¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â
ÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê¤¬¡¢2020Ç¯12·î26Æü(ÅÚ)¡¦27Æü(Æü)Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÎCOMMUNE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ìCOMMUNE¤Ë¿Íµ¤Å¹¤äÏÃÂêÅ¹¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¡£
³ÆÅ¹¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ëý¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ñºà¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡ÖCHEESE STAND¡×¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼Å¹¥×¥é¥Þ¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¥Ñ¥ó²°the bakery¡¢ÍñÀ¸»º¼Ô¤Î¥»¥ª¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î3ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥×¥é¥Þ¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Ü¥¹¤¬Æî¥¤¥ó¥É¤òÎ¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡Ö¥·¥ã¥¯¥·¥å¡¼¥«¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¡¢¼«²ÈÍÜ·Ü¤ÎÍñ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ä¤ª²Ö¤Ê¤É¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
ÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê
³«ºÅÆü»þ¡§2020Ç¯12·î26Æü(ÅÚ)¡¦27Æü(Æü)10:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§COMMUNE
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-13
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼Îã¡ä
¥×¥é¥Þ¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ßthe bakery¡ß¥»¥ª¥ê¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤È¥Ñ¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¡×1.800±ß(ÀÇ¹þ)¡ã³ÆÆü¸ÂÄê60¿©¡ä
¢¨Í½Äê²Á³Ê¡¢³Î¼ÂÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÄó¶¡
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤(¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¯¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼)
¾ì½ê¡§COMMUNE omotesando
¢£»²²ÃÅ¹ÊÞ
26Æü(ÅÚ)
¥Ö¥ì¥Ã¥É: bricolage bread & co. ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¥¡ÀìÌçÅ¹ ¥»¥â¥¢¡ª¡¢Àî±Û¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼³Ú³Ú¡¢Åìµþ¤Ù¡¼¤°¤ë¡¡¤Ù¡¼¤°¤ê¡¢THE STANDARD BAKERS¡¢´îÊ¡Æ²¡¢ULUCUS¡¢Ãã¤Î¤ÞÇµ¤Ñ¤ó½è¡¢¥é¡¦¥Õ¡¼¥¬¥¹¡¢TiMi
¥¹¥¤¡¼¥Ä: ¤Á¤ã¤ó¤Á¤Æ²¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¥¿¥¤¥à¡¢µ¨²Ûµ®¡¢ÍÎ²Û»Ò Moiira
¥É¥ê¥ó¥¯ BRF¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Ù¡¼¥¹
¥Õ¡¼¥É: ¥×¥é¥Þ¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢CHEESE STAND¡¢½ÂÀîÈÓÄÍ¥Õ¥¡¡¼¥à
¥Õ¥é¥ï¡¼: ËÌÃæ¿¢Êª¾¦Å¹
27Æü(Æü)
¥Ö¥ì¥Ã¥É: bricolage bread & co. ¡¢BREAD IT BE Kamakura¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¥¡ÀìÌçÅ¹ ¥»¥â¥¢¡ª¡¢Åìµþ¤Ù¡¼¤°¤ë¡¡¤Ù¡¼¤°¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢NoPell¡¢Bricoler¡¢THE STANDARD BAKERS¡¢écru¡¢Ãã¤Î¤ÞÇµ¤Ñ¤ó½è¡¢¥é¡¦¥Õ¡¼¥¬¥¹¡¢¼«Á³¹ÚÊì¡¡»³¤Î¥Ñ¥ó²°¡¢Àî±Û¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼³Ú³Ú¡¢ULUCUS¡¢TiMi¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢üâ¶¶
¥¹¥¤¡¼¥Ä: ¤Á¤ã¤ó¤Á¤Æ²¡¢Guruatsu¤°¤ë¤¢¤Ä
¥É¥ê¥ó¥¯: MILK TEA SERVICE¡¢brf¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Ù¡¼¥¹
¥Õ¡¼¥É: ¥×¥é¥Þ¡¼¥Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢CHEESE STAND¡¢½ÂÀîÈÓÄÍ¥Õ¥¡¡¼¥à
¥Õ¥é¥ï¡¼: ËÌÃæ¿¢Êª¾¦Å¹
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê - ¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°&ÏÃÂêÅ¹¤¬½¸¹ç¡¢¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¡É¤ÈÌ£¤ï¤¦¥Ñ¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â