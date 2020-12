ÀÄ»³¥Ñ¥óº×¤ê

青山パン祭りが、2020年12月26日(土)・27日(日)東京・南青山のCOMMUNEにて開催される。

青山パン祭りが開催決定!

人気パン屋が集結するグルメイベント「青山パン祭り」の開催が決定。17回目となる今回は、会場COMMUNEに人気店や話題店が集合する。



各店から展開されるのは、自慢の美味しいフードやドリンクなど。たっぷりの具材をサンドした「CHEESE STAND」のモッツァレラバーガーをはじめ、パン好きにはたまらないこだわりのメニューがラインナップする。

目玉となるのは、南インドカレー店プラマーナスパイス、パン屋the bakery、卵生産者のセオリファームの3組によるパンレストラン。プラマーナスパイスのボスが南インドを旅をしたときに出会ったスパイス煮込み料理「シャクシューカ」を中心に、パン、自家養鶏の卵をセットにした特別メニューを提供する。

そのほか、パンにまつわる美味しいものたちやお花なども販売予定だ。

【詳細】

青山パン祭り

開催日時:2020年12月26日(土)・27日(日)10:00〜17:00

会場:COMMUNE

住所:東京都港区南青山3-13

<メニュー例>

プラマーナスパイス×the bakery×セオリファーム「スパイス料理とパンのランチ」1.800円(税込)<各日限定60食>

※予定価格、確実先着順にて提供

※ドリンク付き(ハーバルスパイスクミンティー)

場所:COMMUNE omotesando



■参加店舗

26日(土)

ブレッド: bricolage bread & co. 、フリッツァ専門店 セモア!、川越ベーカリー楽楽、東京べーぐる べーぐり、THE STANDARD BAKERS、喜福堂、ULUCUS、茶のま乃ぱん処、ラ・フーガス、TiMi

スイーツ: ちゃんちき堂、シフォンタイム、季菓貴、洋菓子 Moiira

ドリンク BRF、バリスタベース

フード: プラマーナスパイス、CHEESE STAND、渋川飯塚ファーム

フラワー: 北中植物商店

27日(日)

ブレッド: bricolage bread & co. 、BREAD IT BE Kamakura、フリッツァ専門店 セモア!、東京べーぐる べーぐり、フラッフィー、NoPell、Bricoler、THE STANDARD BAKERS、écru、茶のま乃ぱん処、ラ・フーガス、自然酵母 山のパン屋、川越ベーカリー楽楽、ULUCUS、TiMi、コンビニエンスストア盒

スイーツ: ちゃんちき堂、Guruatsuぐるあつ

ドリンク: MILK TEA SERVICE、brf、バリスタベース

フード: プラマーナスパイス、CHEESE STAND、渋川飯塚ファーム

フラワー: 北中植物商店

