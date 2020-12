2020年11月にアメリカ・ユタ州の砂漠の奥深くに突如出現した謎の「モノリス」は、発見から数日後に消滅しました。しかし、その後ルーマニアやイギリス、オランダで新たなモノリスが相次いで発見されるなど、世界各地でモノリスが話題となっています。そんなモノリスをオーストラリアにある森の中に設置する様子を、YouTubeチャンネル・I did a thingが公開しています。Why did I build Monoliths all around the World? - YouTubeユタ州やルーマニアのモノリスが話題になったころ、I did a thingのメンバーの元に連絡が入ります。連絡の主は、オーストラリアのコメディグループ「アンティ・ドナ」。新しいNetflix番組のために、自分たちも是非モノリスを建ててみたいとの要件でした。さっそくメルボルンに向かったI did a thingの2人とアンティ・ドナの3人組が合流。アンティ・ドナの面々が案内した倉庫らしき場所には、既に完成したモノリスがありました。このモノリスを運んで設置しようというのが、このムービーの趣旨です。三角柱の形状をしたこのモノリスの全長は、大人の男性が大きく腕を広げた長さの1.5倍ほど。当然普通の乗用車には入りません。そこで、別の車のルーフにモノリスを固定して運ぶことにしました。ルーフにモノリスを載せて走る一行の車に、多くの人が困惑の視線を送っています。モノリスを載せた車を、堂々とケンタッキーフライドチキンの駐車場にとめて食事をとりつつ、「もしモノリスを誰かに見られたら計画がおじゃんだ」と誰かがつぶやきます。このことにツッコミを入れているYouTubeのコメントには、「心配しなくても、映画『メン・イン・ブラック』みたいに目撃者の記憶を消せばいいよ」との返信がついていました。街中を走っていた車は、だんだんと緑が目立つ道に入って行きます。目当ての場所に到着した一行は、シャベルやスコップを手に森の中へ。地面に50cmほどの深さの三角形の穴を掘ったら……現場にモノリスを運び入れます。穴に差し込むようにしてモノリスを設置。次に、穴を土で埋めたら……作業完了です。作業中についた汚れや指紋をシャツでよく拭き取ると……モノリスの表面に顔が映るほどの光沢が出ました。そんなモノリスが森の中にたたずんでいる様子を、一行は口々に「素晴らしい」と言って満足げに称賛していました。