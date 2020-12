人気グループ・Snow Manが、18日放送のフジテレビ系『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』(深夜1:15※関東ローカル)に出演することが9日、わかった。今年1月のデビュー以来快進撃を続け、紅白歌合戦への初出場を控える9人。去年3月、同番組ではデビュー前のジャニーズJr.としての彼らを特集し、大きな話題を呼んだが、今回はデビュー後の彼らに密着し、コロナ禍という逆境に立ち向かう姿を追った。デビューシングル「D.D.」はいきなりのミリオン超え、そして10月に発売した2ndシングル「KISSIN’ MY LIPS」は全編英語歌詞といすを使った官能的なダンスが話題を呼び、2作連続ミリオンという驚異的な記録を達成した。抜群の身体能力とアクロバットを武器とし、息の合った圧巻のダンスパフォーマンスが魅力だ。そんな彼らの華々しいデビューイヤーとなるはずだった2020年。彼らの活動にも新型コロナウイルスが大きな影を落とした。今年3月に開催予定だったデビューコンサート全14公演、バンコク・シンガポール・ジャカルタ・台北と回る予定だったアジアツアーも中止に。最年長の深澤辰哉は「ショックですよね。デビューライブだったから、どうしてもやりたかったですし、ファンの皆さんも待ってくださっていたから」と悔しさをにじませる。リーダー・岩本照は「改めてすごい時代に生まれたなと思った。デビューツアーをやらない事になったのは今までにない事だと思いますし。より燃える思いが強まった」と気持ちを切り替えた。今夏に東京・新橋演舞場で予定されていた『滝沢歌舞伎ZERO 2020』は2006年に前身である『滝沢演舞城』として初演、昨年には当時デビュー前のSnow Manが主役に大抜てきされて『滝沢歌舞伎ZERO』として一新。群舞やフライング、殺陣、アクロバットを取り入れた和のエンターテイメントでは、特に腹筋で体を支えながら太鼓を打つ、通称“腹筋太鼓”は大きな見どころの一つだ。だがこの公演もやむなく中止に。だが、舞台と映像を融合させた新しいエンターテインメント映画『滝沢歌舞伎ZERO 2020 The Movie』の制作が決定。向井康二は「自分を見つめ直す良い舞台なので。今回映画になることで、たくさんの人に見に来てもらえる」と、スクリーンを通して全国に届けられる喜びを前向きに語る。7月、稽古場には舞台の稽古に励むメンバーの姿があった。表紙を飾った雑誌は売り切れが続出するなど人気上昇中の目黒蓮は「(メンバーに)久しぶりに会えて、顔を見られた。それだけでうれしい」と再会に安堵する。この日は『滝沢歌舞伎』の人気演目の一つであり、限界まで全身を使い約9分間踊り続ける「組曲」の稽古から始まった。しかし、長い自粛生活を経た体は悲鳴を上げ、さらにマスクが呼吸を妨げ、彼らを苦しめる。その後の炎天下の映画ロケも、着物とカツラを着けた彼らには過酷なものだった。さらに、殺陣や腹筋太鼓といった体を張る演目も、映画撮影ではテイクを重ねなければならない。その度に削られていく体力…。映画化ならではの試練に直面していた。そして夏の終わりには、中止になったデビューライブが無観客生配信として10月に行われることが発表された。輝かしいデビューイヤーに立ちはだかった逆境。それを彼らはどう乗り越えるのか。いま、新時代を駆け上るSnow Man9人の姿に迫る。