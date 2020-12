宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」が、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ最新作で完結編となる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年1月23日公開)のテーマソングになることが発表された。同曲は、これまで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のすべての作品に楽曲を提供してきた宇多田が、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のため新たに書き下ろした楽曲。また、シリーズ完結を記念し、これまでの『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』に提供してきた宇多田の関連楽曲すべてを1枚に収録したEPの発売も決定。CD、および完全生産限定の30cmLP盤の2形態で、1月27日同時発売される。CDの初回仕様分は紙ジャケット仕様。収録曲は、「One Last Kiss」をはじめ、「Beautiful World」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマソング)、「Beautiful World ‐PLANiTb Acoustica Mix‐」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』テーマソング)、「桜流し」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング)、「Fly Me To The Moon(In Other Words) ‐2007 MIX‐」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』予告編挿入歌)ほか。なお、主人公・シンジがフィーチャーされたCDジャケット、およびレイがフィーチャーされたLPジャケットも公開された。これらは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で実際に使用される原画でデザインされている。「One Last Kiss」は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開翌日の2021年1月24日に先行配信(ダウンロード・サブスクリプション)され、iTunesでは本日12月9日よりプリオーダーがスタートする。一方、宇多田が本日12月9日にデビュー22周年を迎えたことから、これを記念した特設ページが同日オープンした。デビュー22周年を祝い、各界より寄せられた宇多田の楽曲22曲で構成されたプレイリストを紹介。日本国内だけでなく、アジアのアーティスト、著名人、メディア、関係者から寄せられたプレイリストが掲載されている。ファンによるプレイリスト投稿企画も実施。ツイッターのSTAFFアカウント@hikki_staffをフォローし、ハッシュタグ#hikaruutada22を付け、自身がセレクトした宇多田の楽曲22曲で構成されたプレイリストのURLをツイッターで投稿すれば応募は完了。応募者から抽選で200名に「One Last Kiss」ノベルティのクリアファイルがプレゼントされる。宇多田ヒカルによる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「One Last Kiss」は、2021年1月24日より先行配信。