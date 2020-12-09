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OVERTURE
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2.¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¥¥¹
3.ºÇ½ª¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ
DANCE TRACK 1
4.Plastic regret
MC2
5.¤Ê¤¼¡¡Îø¤ò¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©
DANCE TRACK 2
6.È¾¿®È¾µ¿
MC3
7.Buddies
MC4
8.Ý¯ºä¤Î»í