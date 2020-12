2021年1月23日に公開される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソングが、宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」に決定した。これまで宇多田は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作すべてに楽曲を提供しており、シリーズ完結編も引き続き手がけることとなった。

またシリーズ完結を記念し、宇多田の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」関連楽曲すべてを1枚に収録したCDとLPが発売されることも決定した。現在発表されている収録曲は以下のとおり。

「One Last Kiss」(「シン・エヴァンゲリオン劇場版」テーマソング)

「Beautiful World」(「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」テーマソング)

「Beautiful World -PLANiTb Acoustica Mix-」(「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」テーマソング)

「桜流し」(「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」テーマソング)

「Fly Me To The Moon (In Other Words) -2007 MIX-」)(「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」予告編挿入歌)

CDは初回仕様が紙ジャケットで2000円、完全生産限定のLP盤は3000円(いずれも税抜き)。2021年1月27日に発売される。なお、新曲「One Last Kiss」は1月24日に先行配信される。