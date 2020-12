『ザ・ホワイトハウス』リユニオンであの人が落涙していた！

米NBCにて1999年から7シーズンにわたって放送され、高い人気と評価を得た政治ドラマ『ザ・ホワイトハウス』。放送終了から10年以上が経った今年、本国アメリカの大統領選に合わせて特別版が製作され、10月に米HBO Maxにて配信された。その特別編に再集結したオリジナルキャストの一人が、涙を流すほど喜んだという今回のリユニオンについて語っている。

この特別版は、クリエイターのアーロン・ソーキンがシーズン3第15話「一触即発」を舞台劇にしたバージョンで、ジェド・バートレット大統領が再戦を目指すキャンペーンを描く内容となり、ある小さな町における選挙の勝敗が再選を左右するというストーリーだ。そんな舞台劇は、全米でお披露目された際、10年以上前に放送されたドラマ版よりもパワフルとの声も上がるほど素晴らしい出来になった。

今回のリユニオンはファンにとって嬉しいものだったことは間違いないが、誰よりも喜んだのはバートレット大統領役のマーティン・シーンのようだ。米Entertainment Weeklyの取材に応じたマーティンは、「喜びのあまり泣いてしまった」と、作品に対するあふれる想いを口にしている。

