全国映画動員ランキング発表!(12/5-12/6)

興行通信社が全国映画動員ランキングを発表しました。絶好調の『鬼滅の刃』は公開8週目に入りました。新作ではSnow Manがメインキャストを務める舞台を映画化した『滝沢歌舞伎』や、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』などがランクインしています。

映画動員ランキングTOP10を画像で見る

10位『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』

中国で大ヒットしたアニメ作品『羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)』は、先週6位から10位に。

本作は2011年に動画サイトに投稿され人気を博し、その後、劇場版が制作され、中国国内での興行収入は約49億円を記録した話題作です。

日本では2019年9月に字幕版が公開されており、今回はアニプレックスの制作で日本語吹替版が公開されました。声の出演は、花澤香菜、宮野真守、櫻井孝宏ら。

人間たちの開拓によって、森の中にあった家を破壊されてしまった猫の妖精・羅小黒“ロシャオヘイ”。すみかを失った羅小黒は、それ以来あちこちを放浪することとなった。やがて羅小黒は、人間の無限と出会い、人間や人間社会について学び信頼関係を築いていく。

9位『罪の声』

小栗旬と星野源のダブル主演作は、先週5位から9位に。

原作は、第7回山田風太郎賞を受賞した、塩田武士による同名小説です。昭和最大の未解決事件をモチーフに、新聞記者と事件関係者の男性が事件に翻弄されていく様が描かれます。

共演は松重豊、古舘寛治、市川実日子ほか。土井裕泰が監督を務め、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』や『MIU404』の野木亜希子が脚本を担当。

昭和最大の未解決事件の真相を追う新聞記者の阿久津は、犯人グループがなぜ脅迫テープに男児の声を吹き込んだのか疑問に思っていた。同じ頃、曽根は自分の幼い頃の声が録音されているカセットテープを見つける。そのテープの声は脅迫テープの声と同じで……

8位『ドクター・デスの遺産−BLACK FILE−』

綾野剛と北川景子が挑む衝撃のクライム・サスペンスは、先週3位から8位に。

中山七里による同名小説を深川栄洋監督が映画化。凸凹コンビの刑事ふたりと、安楽死を手口とした連続殺人犯の攻防戦を描きます。共演は岡田健史、前野朋哉、青山美郷、石黒賢ほか。

終末期患者の連続不審死事件の捜査に乗り出した、敏腕刑事・犬養と高千穂。ふたりは、依頼を受けて患者を安楽死させる“ドクター・デス”と呼ばれる医者の存在に辿りつく。そんな“ドクター・デス”に、腎臓病を患う犬養の一人娘が安楽死の依頼をしてしまう。

7位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』は、全国373館(4D版82館含む)での再上映で初登場7位に。

来年1月23日に公開予定の完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に合わせて『序』に続き、『破』『Q』も公開されます。

90年代を席巻したアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』を新しいアプローチで語る前代未聞の4部作プロジェクトの第1弾として2007年に公開された本作。庵野秀明監督ほか当時のスタッフ&キャストが結集し、TVシリーズ最初のクライマックス“ヤシマ作戦”までを描きます。

世界各地を襲った大災害“セカンド・インパクト”から復興しつつある日本。14歳のシンジは、3年ぶりに実父のゲンドウに呼び出され、巨大人型兵器エヴァンゲリオンのパイロットを任される。

6位『魔女がいっぱい』

アン・ハサウェイがおしゃれで邪悪な大魔女に!

『チャーリーとチョコレート工場』の原作者ロアルド・ダールによる人気作を、アン・ハサウェイ主演で実写化したファンタジーです。

人間にこっそり悪さを働く魔女たちと、その正体を知ってしまった少年が遭遇する不思議な出会いと冒険ドラマが描かれます。

ロバート・ゼメキス監督のほか、ギレルモ・デル・トロ、アルフォンソ・キュアロンら豪華製作陣が集結。共演はオクタヴィア・スペンサー、スタンリー・トゥッチ、ジャジル・ブルーノら。

60年代のある冬、豪華ホテルに人目を引く美しい女性たちが現れる。しかし、その正体は人間に邪悪な魔法をかける“グランド・ウィッチ”率いる魔女たちだった。彼女たちはとある計画を目論んでいたが、ひとりの少年が偶然魔女の集会でその計画を知ってしまう。

5位『サイレント・トーキョー』

佐藤浩市、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也ら豪華キャストが出演する『サイレント・トーキョー』は初登場5位に。

原作は、TVドラマ『アンフェア』シリーズで知られる秦建日子が2016年に発表したクライムサスペンスです。

クリスマス・イブの東京を舞台に、突如勃発した連続爆破テロ事件に巻き込まれていくさまざまな人々の姿が描かれます。監督は『SP警視庁警備部警護課第四係』シリーズの波多野貴文。

クリスマス・イブの東京。テロの容疑がかかる朝比奈仁が爆破テロの犯行声明を出す。これを受け、刑事の世田と泉は犯人の行方を追う。爆破予告時間が迫ると、犯行現場に指定された渋谷のスクランブル交差点には物見遊山の人々が殺到。すると実際に爆破が起き……

4位『劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram』

大人気スマホゲーム『FGO』待望の劇場アニメは初登場4位に。

全世界で5000万ダウンロードを突破した人気ゲーム『Fate/Grand Order』初の劇場版アニメです。ユーザー間で人気の高いエピソード“第六特異点”を、ゲームとは異なる視点で描きます。主人公のベディヴィエール役に宮野真守、共演に島崎信長、高橋李依ら。Production I.Gが製作を務めました。

騎士ベディヴィエールが長旅の果てに辿り着いたのは、西暦1273年のエルサレム。そこは円卓の騎士、太陽王オジマンディアス、山の民が争っていた。そして、聖都を目指すベディヴィエールの前に、人類最後のマスター藤丸立香とマシュ・キリエライトが現れ……

3位『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』

『滝沢歌舞伎』は土日2日間で動員13万8000人、興収3億9900万円をあげて初登場3位にランクインです。

2006年3月に『滝沢演舞城』として上演されて以来、18年6月までに通算705公演を数えた滝沢秀明主演の『滝沢歌舞伎』を映画化。2019年からは滝沢が演出を手掛け、Snow Manがメインキャストを務める『滝沢歌舞伎ZERO』へと進化を遂げました。

舞台で繰り広げるアクションやダンス、ロケ収録による映像を融合させながら、新橋演舞場で開催した無観客公演をスクリーンで楽しめます。

2位『STAND BY ME ドラえもん2』

『STAND BY ME ドラえもん2』は公開3週目も順位は変わらず2位をキープ。

土日2日間で動員19万7000人、興収2億4500万円をあげており、累計では動員120万人を突破、興収はまもなく15億円に届くと発表されています。

本作は、2014年に公開され大ヒットを記録した、フル3DCGによるドラえもん映画の第2弾です。

原作漫画でも名作として名高い“おばあちゃんのおもいで”をベースにオリジナル要素を加えて再構築し、さらに前作で描かれた、のび太としずかの結婚をめぐる物語の続きも描かれます。監督は前作に引き続き、山崎貴と八木竜一。

ある日、ドラえもんとのび太は、今は亡きおばあちゃんが繕ってくれたくまのぬいぐるみを見つける。のび太はおばあちゃんに会いたくなり、タイムマシンで過去に。そこでおばあちゃんに、のび太のお嫁さんを見たい、と言われたのび太とドラえもんは未来へ飛ぶ。

1位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

『鬼滅の刃』は今週も絶好調!8週連続首位に記録を伸ばしました。

土日2日間では動員46万6000人、興収6億5600万円を記録。52日間の累計は動員2152万人、興収288億円を突破しており、歴代興収1位の『千と千尋の神隠し』(308億円)にじわじわと迫ってきています。

アニメ最終話に続く舞台“無限列車”で繰り広げられる炭治郎やその仲間たちと鬼の攻防戦を描く本作。TVアニメ版から続投の花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、平川大輔ら豪華声優陣が出演。監督も引き続き、外崎春雄が務めています。

蝶屋敷での修業を終えた炭治郎、善逸、伊之助。彼ら一行は禰豆子を連れ、短期間に40人以上が行方不明になっているという“無限列車”に到着する。そこで、鬼殺隊最強の剣士“柱”のひとり煉獄杏寿郎と合流した炭治郎らは、無限列車に巣くう鬼に立ち向かう。

全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ 12/5-12/6)

1位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

2位『STAND BY ME ドラえもん2』

3位『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』

4位『劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram』

5位『サイレント・トーキョー』

6位『魔女がいっぱい』

7位『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』

8位『ドクター・デスの遺産−BLACK FILE−』

9位『罪の声』

10位『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』

今週末は『Away』『機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションI ソレスタルビーイング』『新解釈・三國志』『天外者』『NETFLIX/世界征服の野望』『ミッドナイト・スカイ』などが封切られます。