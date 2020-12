12月5〜6日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、週末土日動員46万6000人、興収6億5600万円をあげ、公開から8週連続で首位に輝いた。累計では動員2152万人、興収288億円を突破し、歴代興収1位『千と千尋の神隠し』の308億円まで、およそ20億円というところまで迫った。2位は、『STAND BY ME ドラえもん 2』が、週末土日動員19万7000人、興収2億4500万円をあげ、公開から3週連続で2位をキープ。累計では動員120万人を突破し、興収はまもなく15億円に達する。3位は、『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が初週土日動員13万8000人、興収3億9900万円をあげ初登場。2020年の無観客公演に映画ならではの映像を組み込んだ意欲作だ。そのほか初登場組は、奈須きのこ『劇場版 Fate/Grand Order −神聖円卓領域キャメロット− 前編Wandering;Agateram』が4位、秦建日子によるクライムサスペンス小説を映画化した『サイレント・トーキョー』が5位、『チャーリーとチョコレート工場』で知られる児童文学作家ロアルド・ダールの人気作を、ロバート・ゼメキス監督、アン・ハサウェイ主演で実写映画化した『魔女がいっぱい』が6位、7位には『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』がランクインした。12月5日〜12月6日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第2位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第3位:『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』第4位:『劇場版 Fate/Grand Order −神聖円卓領域キャメロット− 前編Wandering;Agateram』第5位:『サイレント・トーキョー』第6位:『魔女がいっぱい』第7位:『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』第8位:『ドクター・デスの遺産−BLACK FILE−』第9位:『罪の声』第10位:『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』