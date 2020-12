ジム・パーソンズ、『ビッグバン★セオリー』の前に人気コメディドラマのオーディションを受けていた！

『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』でシェルドン・クーパーを演じたジム・パーソンズが、本シリーズに出演する前に、人気コメディドラマのオーディションに参加したことを明らかにした。米Deadlineが報じている。

自身が製作総指揮を務める米FOXの新作コメディドラマ『Call Me Kat(原題)』のインタビューで、ジムが米NBCのコメディドラマ『ジ・オフィス』のオーディションを受けていたと述べた。

どのキャラクターに挑んだのかは明かさなかったが、ジムは当時を振り返り、イギリスのコメディシリーズのリメイクとなる『ジ・オフィス』について、最初はバカバカしいと思っていたという。「もし、アメリカが自分たちのオフィスドラマを望んでいるなら、すでに実現していただろう」 しかしジムの予想に反し、『ジ・オフィス』はNBCで9シーズンにわたり放送され、エミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞する人気シリーズとなった。

そして、2021年1月3日(日)より放送開始となる新作ドラマ『Call Me Kat』は、両親が結婚式のために貯めてくれていた資金をもとに、猫カフェをオープンしようとする39歳のシングル女性を描くコメディドラマ。『ビッグバン★セオリー』でジムと共演し、エイミー・ファラ・ファウラー役を演じたメイエム・ビアリクが主演する。ジムは同作に出演するかどうか問われ、「カメオ出演については知らない、絶対に言わない」と述べた。

ジムは『ビッグバン★セオリー』の放送終了後、Netflixのミニシリーズ『ハリウッド』で実在した芸能エージェントのヘンリー・ウィルソンを演じ、エミー賞リミテッドシリーズ部門の助演男優賞にノミネート。その他、ブロードウェイの舞台「真夜中のパーティー」を映画化したNetflixの『ボーイズ・イン・ザ・バンド』に出演している。

