日本発の大人気ゲームを米ソニー・ピクチャーズが実写映画化する「メタルギアソリッド」で、オスカー・アイザックが主人公ソリッド・スネーク役に決定したことがわかった。米Deadlineが独占で報じている。

ゲームクリエイターの小島秀夫が生み出した「メタルギアソリッド」は、「メタルギア」シリーズの第3弾として1998年にコナミから発表された戦略参謀アクションゲーム。元特殊部隊の凄腕工作員ソリッド・スネークの活躍を描く同ゲームは、敵に見つからないよう無駄な戦いを避けつつ潜入する“ステルスゲーム”という新たなジャンルを確立すると同時に、全世界で600万本を売り上げる大ヒット作となった。

実写映画化にあたっては、デレク・コノリー(「ジュラシック・ワールド」)が脚本を執筆。アビ・アラド(「スパイダーマン」シリーズ)製作のもと、「キングコング 髑髏島の巨神」のジョーダン・ボート=ロバーツ監督がメガホンをとる。

なお、撮影開始時期については、アイザックが米HBOの新リミテッドシリーズ「Scenes From A Marriage(原題)」、マーベル・スタジオがDisney+向けに制作する「ムーンナイト(原題)」の新作ドラマ2本に加え、人気コミック作家ブライアン・K・ボーンのアイズナー賞受賞作「エクス・マキナ」を実写映画化する「The Great Machine(原題)」、映画史に残る傑作「ゴッドファーザー」製作の舞台裏を描くバリー・レビンソン監督の新作「Francis and The Godfather(原題)」など、主演作が目白押しで多忙を極めているため、今のところ目処が立っていないようだ。