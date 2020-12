人気TVドラマシリーズ『フレンズ』でチャンドラー役を演じていたマシュー・ペリーが11月末に婚約を発表したばかりだが、この度初めて、自身のインスタグラムに婚約者モリー・ハーウィッツさんの写真を投稿した。現地時間5日、マシューは自身のインスタグラムに、モリーさんの写真を公開。『フレンズ』でおなじみの書体で、チャンドラーの定番のセリフをオマージュした「Could this BE any more of a t‐shirt?」と書かれた黒いTシャツを着て、髪の毛を両手で払うしぐさをしている。キャプションには、「シャツを着たときに、こんなポーズをする必要はないよ。だけどどうぞご自由に。(リンクを見て)」と書かれている。マシューは今、WHOの新型コロナウイルス関連の支援のため、2週間限定でグッズを販売しており、今回の投稿はそのプロモーションの一環だった様子。この前日には、同じくオマージュされたTシャツを着たマシューが、電話をしているようなポーズで耳にバナナを当てている写真を公開し「チャリティTシャツ?2週間限定で、アパレルコレクションを発売することになりました!収益はWHOの新型コロナウイルス関連の支援に充てられます。リンクを見てね。バナナは含まれません」とキャプションを付けてアピール。翌日には、モリーさんがキャップを被り、同じようなポーズの写真も披露している。マシューのインスタグラムに初お目見えとなったモリーさんだが、投稿には「キュートすぎる」や、「オーマイゴット 気に入ったわ」という絶賛コメントや、「マシュー、彼女はとても美しいね、2人の婚約がうれしい」といった祝福メッセージが数多く寄せられている。引用:「マシュー・ペリー」インスタグラム(@mattyperry4)