『NCIS』ジヴァ役コート・デ・パブロの再復帰は!?プロデューサーがその可能性に言及

大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』でシーズン3からシーズン11までジヴァ・ダヴィードを演じたコート・デ・パブロが、シーズン16&17にカムバックし話題となったが、彼女の再復帰はあるのだろうか? その可能性について、シリーズのプロデューサーが言及した。米Cinema Blendが報じている。

シリーズで製作総指揮を務めるスティーヴ・ビンダーが、ジヴァ役のコート・デ・パブロが再びカムバックする可能性があるのか問われ、「その可能性は常にあるよ。コートを捕まえて無理やり出演させるわけにはいかない、まずはストーリーを考えてからキャラクターをカムバックさせる価値があるかどうかを検討しなくちゃいけない」と述べ、良いストーリーがあればコートが戻って来る可能性はあるという。

また、現時点でジヴァが登場するストーリーなどについて話し合われているのかと質問され、ビンダーは少し残念なコメントを返している。「今のところ、ジヴァを登場させるシナリオをすべて使い切ってしまったから、現時点ではその計画はないんだ。だが、私たちはその可能性に常にオープンだよ」と答えた。

シーズン11をもってレギュラーを卒業したコートは、2010年に起きたコピアポ鉱山落盤事故を題材にした映画『チリ33人 希望の軌跡』や、ミニシリーズ『The Dovekeepers(原題)』、TV映画『Prototype(原題)』などに出演している。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』は、米CBSにてシーズン18が放送中。日本ではシーズン17がFOXチャンネルにて放送中。(海外ドラマNAVI)

