乃木坂46が6日、「四期生ライブ2020」を無観客配信ライブで開催。乃木坂46四期生は、2018年「坂道合同オーディション」に合格し、乃木坂46に配属となった11名と、研修生として日々レッスンを行ない、今年新たに正規メンバーとして昇格した5名で構成され、全16名での単独ライブは初となった。オープニングとなる1曲目は「君の名は希望」。すでにグループを卒業した生駒里奈がセンターを務め、NHK『紅白歌合戦』初出場時に披露した、グループを象徴する代表曲を次世代の四期生が熱くパフォーマンス。その後、「命は美しい」「インフルエンサー」「走れ!Bicycle」「ガールズルール」と、表題曲を中心にヒット曲のオンパレードとなり、続けて四期生の遠藤さくらがセンターを務め、両サイドに賀喜遥香、筒井あやめと四期生メンバーがフロントを担った24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」で頭のブロックを締めくくった。ライブ中盤ではユニットコーナーを披露。賀喜と金川紗耶の初々しいコントから披露された「孤独兄弟」。掛橋沙耶香、筒井のアコギ生演奏をバックに、柴田柚菜と弓木奈於が「渋谷ブルース」を披露。ユニットコーナーのラストでは、新規メンバーに加わった林瑠奈がソロで「自分のこと」を熱唱するなど、四期生メンバーひとりひとりが際立った、見どころ満載のコーナーとなった。ライブ終盤では、すでに発売されているシングル、アルバムに収録されている四期生楽曲を立て続けに披露。中でもYouTubeで1500万総再生回数を突破した四期生楽曲「I see…」で本編を締めくくった。またアンコール1曲目では、来年1月27日に発売する26thシングル「僕は僕を好きになる」のカップリング曲として収録される四期生の新曲「Out of the blue」を初披露。センターを早川聖来が務めた。そしてアンコール2曲目で、デビュー時から歌い継がれるライブ定番曲「乃木坂の詩」で幕を閉じた。乃木坂46「四期生ライブ2020」セットリストは以下の通り。0.Overture1.君の名は希望2.命は美しい3.インフルエンサー4.走れ!Bicycle5.ガールズルール6.夜明けまで強がらなくてもいい7.ロマンティックいか焼き8.トキトキメキメキ9.僕の衝動10.ポピパッパパー11.ありがちな恋愛12.孤独兄弟13.渋谷ブルース14.白米様15.Threefold choice16.心のモノローグ17.自分のこと18.4番目の光19.図書室の君へ20.キスの手裏剣21.I see…<アンコール>1.Out of the blue(初披露)2.乃木坂46の詩