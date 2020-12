開始直後に1千万円超の寄付集まる

80年代の大ヒット映画『グーニーズ』のキャストがチャリティのためにオンライン同窓会を開催、 コロナ禍 に苦しむ子どもたちや家族のために10万ドル(約10,400,000円)以上の寄付金を集めた。1985年に製作された少年少女が主役のアドベンチャー映画『グーニーズ』の出演者だった ジョシュ・ブローリン 、ショーン・アスティン、マーサ・プリンプトン、コリー・フェルドマン、ケリー・グリーン、ジョナサン・キー・クアン、ジェフ・コーエン、ジョー・パントリアーノ、ロバート・ダヴィらが集結したオンライン・イベントは、スティーヴン・スピルバーグ原案でクリス・コロンバスが執筆した脚本の読み合わせからスタート。「グーニーズ」を名乗る子どもたちのグループが、海賊の宝探しに挑戦する物語を朗読の形で再現した。新型コロナウイルスのパンデミックなどで苦しい生活を強いられている子どもたちとその家族に食料支援するキャンペーン「No Kid Hungry」の資金集めを目的したオンライン・イベントで、視聴者からの募金は当初の目標額10万ドルにはイベント開始直後に達成、新たに15万ドルを目標額に設定し、日本時間7日正午の時点では13万5800万ドルに達している。『グーニーズ』の主要キャストとスピルバーグ、コロンバス、リチャード・ドナー監督、主題歌を歌ったブシンディ・ローパーは春にもジョシュ・ガドットが主催したオンラインのチャリティ企画「Reunited Apart With Josh Gad」に参加して反響を呼んだ。今回のイベントのQ&Aセッションで、フェルドマンは、春に行われたイベントについて家族の再会のようだったと語り、その後はお互いにメールで連絡を取り合うようになったと語った。『アベンジャーズ』シリーズのサノス役や『デッドプール2』のケーブル役で知られるブローリンをはじめ、キャストたちはその後も活躍を続けているが、自分たちの代表作は『グーニーズ』だと自認していると話した。ドナー監督は、イベント開催に向けて、キャストたちが「No Kid Hungry」を助ける機会を持つことを「光栄に思う 」とコメント。「グーニーズが映画の中で見せた勇気、犠牲、仲間意識の精神は、私たちがパンデミックに直面している今、世界中の家族が経験しているものです」と語った。No Kid Hungry」キャンペーンの母体組織「Share Our Strength」のトム・ネルソンCEOは、感染拡大防止のために子どもたちはリモート学習を強いられ、大人たちの失業や賃金低下によって、空腹に陥る子どもたちの数が前例のないものになっていることを指摘、これまで以上の支援が必要とされる中でチャリティに協力した『グーニーズ』のキャストや製作会社であるワーナー・ブラザース、ワーナー・メディアや、賛同した人々に感謝を語った。【キャンペーンサイト】https://tiltify.com/+the-goonies/reunion【イベント動画】【関連記事】