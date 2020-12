伝説のSFドラマ『ミステリーゾーン』がHD版で甦る

常識を超えた未知の次元で起こるショッキングな現象や事件、それら驚異の出来事に遭遇した人々の行動を見事な構成と演出で描写したTV史に残る傑作SFアンソロジーシリーズ『ミステリーゾーン』。そのシーズン1がHD版で甦り、スーパー!ドラマTVにて日本初放送となる。

日本では『ミステリーゾーン(原題:The Twilight Zone)』として放送された本作は、脚本家ロッド・サーリングが生み出し、スティーブン・スピルバーグやロバート・ゼメキスら映画作家や世界中のSF・TVファンに絶大な影響を与えた伝説のSFアンソロジーシリーズ。1959年から1964年まで米CBSで放送され、1960、61年にはエミー賞脚本賞を受賞している。

1983年には『トワイライトゾーン/超次元の体験』として映画化され、ジョン・ランディス、スティーブン・スピルバーグ、ジョー・ダンテ、ジョージ・ミラーという当時非常に勢いのあった4監督によるオムニバス作品が製作された。その後もTVシリーズにて1985年、2002年、2019年と3回ものリメイクがなされている。スーパー!ドラマTVでは、現在2019年版『トワイライトゾーン』が放送中だ。

今回放送される記念すべきシリーズ第1話「そこには誰もいなかった」は、自分が誰なのか、自分がいる場所が何処なのかも覚えていない男がある町にたどり着く。男は人を捜し求めるが誰もいない。だが、奇妙なことに人の気配を感じ...。

現在でも耳にする印象的な番組テーマ(マリユス・コンスタン作曲)は、実はシーズン2から使われている曲であり、シーズン1はヒッチコック作品等映画音楽で有名なバーナード・ハーマン作曲によるシーズン1独自のテーマ曲が用いられている。また、ロッド・サーリング本人が番組冒頭に案内役として登場するという形式がシーズン1ではまだ確立されおらず、シーズン2以降とは異なる独自のスタイルが見どころだ。

『ミステリーゾーン』シーズン1 HD版 放送情報

スーパー!ドラマTVにて(全36話)

【二カ国語版】2021年1月14日(木)より毎週月曜〜日曜 6:00(連日2本立て)

※日本語吹替音声が現存していないエピソードは字幕版での放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ミステリーゾーン』シーズン1 HD版 (c) MMXX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.