コミックス累計発行部数2800万部を記録するヒーローアクション漫画『僕のヒーローアカデミア』より、初の原画展「僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH」(ヒロアカ展)が東京、大阪で開催されることが決定。著者の堀越耕平よりコメントと描き下ろしのキービジュアルも到着した。2021年4月より東京、7月より大阪での開催が決定した「ヒロアカ展」は、「Plus Ultra!Road to the No.1 HERO!!」をコンセプトに、「THE HERO’S AGE‐超人社会到来!!‐」「第1章:Plus Ultra!!‐ヒーローへ駆け上がれ!‐」「第2章:Days of U.A.H.S.‐アカデミアの日々‐」「第3章:HEROES vs VILLAINS‐宿命の衝突‐」の4ゾーンで構成。デクが最高のヒーローへの第1歩を踏み出す第1話から大きな反響を呼んだ「全面戦争編」まで、厳選した名シーンなどのイラスト展示に加え、大迫力のグラフィックや造形物と共に拡がり続ける“ヒロアカワールド”を展示。アニメシリーズを制作するスタジオ・ボンズのコンテ・映像出展や、展覧会キービジュアルなどを使用したオリジナルグッズも多数販売予定となっている。原作者・堀越は、「自分如きが原画展を開けるとは露程も思っておらず、担当編集からお話を聞いた後、不安でお腹を壊しました」と恐縮しながらも、「来てくださる方に絶対損をさせないよう色々制作中です!」と意気込みを見せている。堀越が描き下ろした本展キービジュアルに描かれているのは、主人公の緑谷出久(通称デク)、幼なじみの爆豪勝己ら雄英高校ヒーロー科1年A組の生徒や、担任の「イレイザー・ヘッド」、新旧No.1ヒーローの「オールマイト」と「エンデヴァー」、No.2ヒーローの「ホークス」など総勢24名。本原画展への期待が一層高まる仕上りとなっている。「僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH」は、東京会場が森アーツセンターギャラリーにて2021年4月23日〜6月27日、大阪会場がグランフロント大阪北館ナレッジキャピタル イベントラボ/ナレッジシアターにて同年7月16日〜9月5日開催。